Medarbejdere er bange for, at besparelser, der ikke indbefatter deciderede fyringer, kommer til at gøre ondt. Lige nu savner de noget konkret at forholde sig til.

Bekymrede medarbejdere savner tydelige meldinger om besparelser

Der blev sagt nej til fyringer, men ikke til besparelser, da byrådsflertal i efteråret indgik budgetaftale. Det vækker dog ængstelse i medarbejderkredse, at der ikke er »politisk konsensus« om, hvilken vej man skal.

Slagelse - 16. juni 2021 kl. 07:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Tag nu stilling, og brug ikke medarbejderne i jeres valgkamp.

Sådan klinger budskabet i en udtalelse fra Slagelse Kommunes medarbejdere. Det vil sige medarbejdersiden i kommunens samarbejdsudvalg, HovedMed, hvor fællestillidsrepræsentant Roar Mohammed Johansen sidder som næstformand.

Han taler medarbejdernes sag, og i en kommentar vedrørende de ikke-effektuerede besparelser på 37 millioner kroner på centralt niveau lægges der ikke fingre imellem.

- Vi noterer os, at der ikke er politisk konsensus omkring besparelserne, lyder det indledende.

Overordnet er medarbejdere bekymrede over besparelser på driften. De blev et nødvendigt onde, selv om det flertal af byrådspartier, der indgik budgetaftale i efteråret - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance - ellers brugte megen tid på at gå Venstre, SF og Radikale Venstre på klingen for at ville skære betragteligt, herunder fyre ansatte.

- Men vi kommer ikke til at fyre, og jeg har hele tiden sagt, at det ikke er min kop te, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Hvordan rammer besparelserne? Ifølge fællestillidsrepræsentanten er kernen, at man ikke ved, hvordan de her besparelser reelt rammer.

- Det er ikke tydeligt for os, hvordan de bliver udmøntet, siger Roar Mohammed Johansen.

I udtalelsen bemærker medarbejderne, at »sådanne besparelser altid vil have uhensigtsmæssige konsekvenser for vores kollegaers muligheder for at løfte kerneopgaverne, for serviceniveauet over for borgerne og for arbejdsvilkårene i det daglige arbejde. Dette kan gå ud over arbejdsmiljøet.«

I den forbindelse savnes en konkret politisk stillingtagen til, hvilken effekt besparelser får for eksempelvis serviceniveauet.

Således har medarbejdere »svært ved at gennemskue, hvad besparelsestiltagene vil have af konkrete konsekvenser,« ligesom de hæfter sig ved, at de igennem flere år har oplevet, at besparelser skulle udmøntes, uden at det politiske niveau påtog sig ansvaret for de efterfølgende forringelser af servicen over for borgerne og arbejdsmiljøet internt.

Der søges samtidig svar på, hvilke opgaver der ikke skal løses i en tid, hvor politikere synes at tro, at kvaliteten af arbejdet kan opretholdes, selv om arbejdspresset stiger, og besparelserne »udfordrer rekruttering og fastholdelse.«

Dyrby: Vær ikke bekymret Ifølge borgmesteren er det ikke underligt, at medarbejdersiden og de repræsenterende parter reagerer, som de gør.

- De gør det, de skal - nemlig at varetage medarbejdernes interesser. Jeg tror i øvrigt, at de ville være nervøse i alle henseender, siger John Dyrby Paulsen, der ikke mener, at der er noget at være bekymret for.

Han henviser til, at der allerede viser sig et mindreforbrug på 16,2 millioner kroner, som »effektueres via generel tilbageholdenhed og fokus på optimering af opgaveløsning, stillingsledighed og organisatoriske omlægninger,« som det hedder i et notat.

Derudover skal der findes 21 millioner kroner, og det er blandt andet en nedbringelse af brugen af eksterne konsulenter, der skal bidrage til en besparelse her. Samtidig skal der fundraises og ske en samling af flere opgaver, ligesom der ikke skal bruges så mange penge på kompetenceudvikling.

Det skal dog ifølge borgmesteren blot forstås i teknisk forstand.

- Vi kunne godt forestille os at konvertere eksterne udgifter til egne lønkroner. Det indebærer ikke fyringer. Vi får generelt mere ud af at gøre tingene selv, så lad os også holde kompetenceudviklingen hjemme og gøre det mere effektivt. Det kan vise sig at være billigere og bedre på samme tid, siger borgmesteren.

Politisk uenighed Medarbejderne undrer sig over sammenhængningen mellem hjemtagning af opgaver fra eksterne konsulenter, når der samtidig ses et ansættelsesstop. Samtidig fraråder de, at der sker en besparelse på de ressourcer, der samler på tværs.

Spørger du SF' Jørgen Grüner, er udmøntningen af besparelserne »fuldstændig utilstrækkelig«.

- Man bør forstå, at der er en form for lammelse i hele organisationen, når der skal skæres. Det med tilbageholdenhed får vi ikke glade medarbejdere af, og egentlig er det et spørgsmål om, at vi som politikere skal turde prioritere. Det her er simpelthen dårlig ledelse, mener Jørgen Grüner.

- Vi har udsat vores ansatte for det alt for længe. Det er meget bedre at melde klart ud, hvor vi vil prioritere. Så har de noget at forholde sig til, og så holder vi heller ikke organisationen hen i årevis, siger Jørgen Grüner.

Vil ikke være brik i valgkamp For medarbejderne er det vigtigt at få fortalt, hvad de mener. At blive kastebold og brik i en politisk kamp, som blot intensiveres de næste par måneder, har ingen dog lyst til.

Det siger Roar Mohammed Johansen.

- Det hele er svært at udtale sig om uden at komme ind i et politisk rum, når det er valgkamp. Her ønsker vi dog ikke at være. Vi skal ikke være emne for den ene eller anden fløj, men sige, hvad vi mener, siger han.

