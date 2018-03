Jane Holm Pedersen, formand for Mødrehjælpens lokalafdeling i Slagelse, ser et behov for, at Mødrehjælpen er aktive i Slagelse Kommune.

Behov for Mødrehjælpen i Slagelse

Slagelse - 17. marts 2018

Af Niklas Asp Nielsen - uanset, hvilke aktiviteter vi finder på lige nu i mødrehjælpen i Slagelse, så er behovet der, det oplever jeg, fortæller formand for Mødrehjælpen i Slagelse, Jane Holm Pedersen.

Hun kan dog ikke kan sige med sikkerhed, om de hos Mødrehjælpen decideret oplever, at der kommer flere ind i butikken end tidligere - men til gengæld er der meget opmærksomhed på lokalforeningens aktiviteter fra de sårbare familiers side.

I Mødrehjælpen i Slagelse, der har butik på Løvegade, arbejder de på at hjælpe sårbare familier, der har brug for en ekstra hånd.

I butikken mærker de det samme antal kunder som hidtil, men de har lagt mærke til en anden tendens.

- Hvis vi tager vores salg, kan vi se, at folk for nogle år siden fyldte kurvene meget mere op, de var mere økonomisk stærke - og dem har vi stadigvæk - men de frivillige i butikken fortæller mig, at folk er lidt mere bevidste omkring prisen og ikke fylder kurven nær så meget, fortæller formand Jane Holm Pedersen

I lokalforeningen i Slagelse har de i 2017 skruet op for aktiviteterne, således familier, der ikke nødvendigvis er så økonomisk stærke, kan give børnene nogle nye oplevelser.

Familierne sender typisk en ansøgning afsted - og der er gerne fyldt op til de forskellige aktiviteter.

- Nu arbejder vi lidt anderledes, end vi gjorde for tre år siden, så det er svært at snakke om stigninger eller, men behovet er der for, at vi har de her aktiviteter, og vi modtager altid en hel del ansøgninger til vores aktiviteter, fortæller formanden.

Eksempelvis udbød Mødrehjælpen en tur til Legoland for familier med børn fra 4-14 år.

I starten var der afsat én bus, men efterspørgslen var så overvældende, at de endte med at sende to busser afsted. Og de arbejder i Mødrehjælpen på at udbyde flere aktiviteter til sårbare familier i fremtiden.

- Vi har startet forskellige frivillige initiativer - blandt andet hjælper vi til børnefødselsdage, har »måltidet«, hvor familie laver mad sammen, og så har vi selvfølgelig vores julehjælp, fortæller Jane Holm Pedersen, der er taknemmelig over den opbakning hun oplever fra de frivillige og alle de mennesker, der donerer sine ting til butikken.