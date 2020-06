Behørig fejring af sidste skoledag

Tusindvis af folkeskoleelever siger for tiden farvel til en skolebænk, som for manges vedkommendes har været stedet, man tilbragte en betragtelig del af dagens lyse timer.

Derfor blev sidste skoledag også behørigt fejret på Søndermarksskolen i Slagelse, hvor to 9. klasser med lige knap 50 unge mennesker alt i alt sagde »tak for denne gang«, om end en af de ellers hævdvundne traditioner - kast med flødekarameller - var droppet.

- Grundet corona er der nogle ting, vi ikke har kunnet gøre. Men vi har selvfølgelig forsøgt at gøre formiddagen så sjov og særlig som muligt, lød det mandag morgen fra skoleleder Henrik Hallig i et inferno af latter, tudende horn, gungrende bas fra en ghettoblaster, et par humørskrigende piger ekviperet med en megafon, og hvad der ellers hører til en sådan speciel anledning.