Begik røveri i Fakta: Knivrøver på fri fod

Klokken 20.40 søndag aften fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om, at der var blevet begået et røveri mod en Fakta-butik på Valbyvej i Slagelse.

Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Der er tale om en mand, der tager en nogle varer, men i stedet for at betale for dem ved kassen, trækker han en kniv, og siger, at det er et røveri. Herefter går han ud af butikken og flygter ned de stjålne varer, siger vagtchefen til sn.dk.

Han er mandag morgen fortsat på fri fod, og politiet vil gerne høre fra vidner, der kan have hørt eller set noget.

Manden beskrives som 35-45 år, 170-175 cm høj og almindelig af bygning. Han havde fuldskæg og sorte render under øjnene, ligesom han var iført en sort tophue med tekst. Han havde solbriller på, en rød jakke med sort på ærmerne, sorte joggingbukser, mørket Adidas og sorte sko.

Ingen i butikken kom fysisk til skade.