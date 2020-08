Trods Halsskov Færgehavns enorme størrelse og at sammenligne med et strandområde, så måtte højest 100 opholde sig i havnen af gangen af hensyn til coronareglerne om højest 100 forsamlede. En arrangør medgiver, at havnen nemt kunne være delt op i delområder. Dronefoto: Morten Mikkelsen, 24 Produktion.

Begejstrede gæster om bord på færge - blæst og corona drillede

Der var kø til Aqtive Day, da forsamling grundet corona på maksimalt 100 blev fulgt trods færgehavnens store størrelse og funktion som strand. Blæsten smadrede bro ved wakeboardbane, der var for farlig for publikum. Rundvisning og foredrag på M/F Broen begejstrede.

De store bølger ødelagde hurtigt den midlertidige adgangsbro til wakeboardbanen, som derfor var for farlig at lade publikum prøve. Når den permanente bro til banen først ventes færdig i løbet af denne uge, skyldes det i følge formand for Korsør Cable Park Philip Larsen ventetid på materialer af hårdt træ. Det er Philip Larsens tømrerfirma, der skal bygge broen. Projektleder Torben Hjelm noterer, at det er almindelig kendt, at der er ventetid på materialer, hvormed han antyder, at broen måske godt kunne have været færdig til Aqtive Day i lørdags. Om den nye permanente skrå bro i hårdt træ ned til startplatformen for wakeboardbanen fra den bro, som allerede er skruet fast i færgelejets kant af beton så kan holde til Storebælts bølge, kan kun tiden vise.

