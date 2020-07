Begavet bagerimuseum føjer nyt til historien

Inden for blot to dage har Skovsgaard Bageri Museum på Fladholtevej haft besøg af tre gæster, der havde gaver med. Alle medbragte de historiske effekter, som nu indgår i museets udstilling, og dermed føjer de nye lag til indblikket i bagerfagets historie.

Der er tale om porcelænsvarer, platter og nogle meget sjældne pokaler, som har tilhørt formanden for Københavns Bagerlaug, nu afdøde Georg Jensen. Det er hans datter, der under oprydning har betænkt museet, og blandt de ting, hun er komemt med, er også en vase fra Bagernes Indkøbsforening.

Bagerimuseets Jørgen Hermansen er begejstret for alle tingene. Det gælder også effekter fra bagermester C. V. Lieberkind, der var udlært fra et bageri på Bruuns Hjørne i Skælskør. Hans søn har blandt andet afleveret faderens håndskrevne opskrifter. Og det gælder blandt andet alle de kage-pyntefigurer, som enken efter den sidste bager på Agersø, Erik Thomsen, har overdraget til museet. Agersøs bageri lukkede i 1991, og udstilllingen omfatter også Erik Thomsens søfartsbog, for en overgang var han hyret som bager på skibe, der sejlede viden om.