Bedst tjent med total nedlukning: - Der går lang tid, før vi ser diskoteker som før corona

Vi skal langt ind i 2022, før vi ser diskoteker, som vi husker dem, mener ejeren Cassiopeia her i Skælskør, Caspier Pihlmann Pedersen. Forhåbentlig kan han dog gradvist genåbne for noget, der minder om et diskotek til sommer, håber han.

I snart et helt år har det ikke været muligt rigtigt at tage på diskotek i Danmark. Og i Skælskør mener en diskoteksejer, at en hel nedlukning er bedre end en delvis genåbning. Men når han en dag får lov til at holde åbent i nattetimerne, vil det stadig ikke blive som før corona, forventer han. Og måske er det heller ikke helt dårligt.

De dybe suk fra landets erhvervsdrivende var næsten til at høre, da sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag aften meddelte, at regeringen forlænger nedlukningen af blandt andet butikker, restauranter og andre dele af samfundet som for eksempel det liberale erhverv i tre uger mere end først planlagt. Altså fra den 17. januar til og med den 7. februar.

Men i Skælskør er ejer af diskoteket Cassiopeia, Caspier Pihlmann Pedersen, anderledes fortrøsningsfuld. Ja faktisk næsten glad.

Havde han fra på mandag fået lov til at holde åben for dagsgæster, som det har været tilfældet ved tidligere genåbninger, ville det nemlig være »en rigtig dårlig forretning«, fortæller han.

- Det skal ikke lyde som om, at jeg ikke er glad for de gæster, der kommer på Cassiopeia om dagen. Vi er lige så meget til for deres skyld. Men virkeligheden er bare, at vi lever af den omsætning, der laves fredag og lørdag nat, fortæller Caspier Pihlmann Pedersen, der således foretrækker »en hel nedlukning« frem for »en delvis genåbning« - i hvert fald for hans eget vedkommende.

For giver regeringen ham lov til at holde åben for eksempel frem til klokken 22, som det var tilfældet i september, kan han ikke få nogen kompensation. Heller ikke, selv om han i åbningstiden ingen penge tjener.

Nederst i fødekæden Nedlukningen af store dele af Danmark skete første gang på et ekstraordinært pressemøde 11. marts. Og knap en uge senere, tirsdag den 17. marts, tonede statsminister Mette Frederiksen (S) igen frem på skærmen i de danske TV-stuer og lukkede blandt andet restauranter, caféer, barer, spillehaller og natklubber. I første omgang frem til 30. marts. Artiklen fortsætter efter billedet...

Caspier Pihlmann Pedersen forestiller sig, at diskoteker må leve med ændrede åbningstider, når de engang igen må åbne. Måske bliver der også behov for brug af mundbind, forestiller diskoteksejeren sig og peger i øvrigt på »en engelsk model« som et godt eksempel på fremtidens byture. Privatfoto.

Men sidenhen blev restriktionerne flere gange forlænget, og først den 18. maj måtte restauranter, caféer og værtshuse igen åbne dørene for gæster som led i det, der blev kaldt fase 2 af genåbningen.

Regeringens forlængelse af de nye nedlukninger overrasker derfor ikke Caspier Pihlmann Pedersen, der også ejer et diskotek i Haslev under navnet Caspiers Bar.

- Og jeg er heller ikke i tvivl om, at vi ikke får lov til at åbne op den 7. februar, som det er meldt ud nu. Vi er nederst i fødekæden. Særligt som diskoteker, siger han.

For selv om udskænkningssteder har været genåbnet med forskellige restriktioner som våben mod smitte, har det ikke været muligt at tage rigtigt på diskotek i snart et helt år.

Genåbning i dagtimer Ved genåbningen i maj skulle restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. lukke senest klokken 24. Og der måtte ikke gennemføres aktiviteter eller indrettes på måder, der kunne minde om en natklub eller et diskotek. For eksempel var det forbudt at have et dansegulv.

Og selv om det stadig ikke var muligt at danse, gav det dikoteksejere som Caspier Pihlmann Pedersen mulighed for at føre det, han med egne ord kalder for »en nogenlunde forretning«.

Men glæden var kort. For lørdag den 19 september skulle barer, caféer og restauranter i hele landet igen lukke tidligt. Denne gang allerede klokken 22.

- Hvis vi får lov til at åbne for dagsgæster på samme måde igen, så holder vi åben bare for at have udgifter, kan man sige, fortæller Caspier Pihlmann Pedersen.

Diskoteker glemt? Hans forhåbning er, at han igen kan drive noget, der minder om et diskotek, når vi når sommeren. Men generelt mener Caspier Pihlmann Pedersen, at diskoteker er blevet »glemt« i diskussionen om genåbning og i snakken om ramte erhverv.

- Vi har ikke haft diskoteker i Danmark i snart et helt år, så jeg ved sgu ikke, om folk overhovedet kan huske, hvad et diskotek er, siger han og har næsten svært ved ikke at trække på smilebåndet på trods af hans klemte situation.

Caspier Pihlmann Pedersen forsøger nemlig at bevare en eller anden form for optimisme. Men selv når han igen får lov til at åbne, bliver Cassiopeia langt fra, som man husker det fra før corona. Det er i hvert fald ikke forventingen, som tingene ser ud lige nu. Artiklen fortsætter efter billedet...

I snart et helt år har det ikke været muligt at tage rigtigt på diskotek i Danmark. Det gælder også her hos Cassiopeia i Skælskør.

En »engelsk model« for måden at gå i byen på, som også minder om den, Danmark havde i en kort periode i august, er mere sandsynlig, siger diskoteksejeren.

Vaner skal ændres - Det bliver noget med, at vi får lov til at shake nogle shots og lave nogle cocktails, og så går alle tidligt hjem. Ligesom, hvis man går på en pub i England, forventer Caspier Pihlmann Pedersen, der forudser behovet for »en generel kulturændring«, når det kommer til danskernes måde at gå i byen på.

- Der går lang tid, før vi ser diskoteker som før corona. Rigtig lang tid. Så jeg tror, vi bliver tvunget til at gå i byen anderledes, med mindre vi vil blive ved med at holde festerne privat. For det er jo der, folk fester lige nu. Supermarkederne har aldrig solgt så mange sirupper før, som efter folk har skullet fylde hjemmebaren op, forklarer ejeren af Cassiopeia.

- Vi er langt inde i 2022, før vi ser diskoteker, som vi husker dem. Det er min pessimistiske vurdering, fastslår Caspier Pihlmann Pedersen, der dog ikke ville have noget imod den generelle ændring i danskernes nattelivs-vaner.

- Andre steder - som i England for eksempel - fungerer det jo fint, at folk starter tidligt og går tidligt hjem. Og tænk, hvis man kunne have en festlig aften og stadig have en lørdag eller søndag med familien, fordi man ikke først er trasket hjem fra byen klokken seks om morgenen med en kebab i hånden. Det ville sgu da ikke være tosset, vurderer han.

- Og kebabben kan man jo så stadig købe. Måske bare som natmad i stedet for morgenmad, uddyber Caspier Pihlmann Pedersen.