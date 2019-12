En stærk infrastruktur er essentiel for alle i Slagelse Kommune - både den fysiske og den digitale. I mange år har borgerne på Omø dog haft et svagt mobilsignal, men nu er der lysere tider forude for dem. TDC har nemlig nu lovet at opstille en mobilmast på øen.

Send til din ven. X Artiklen: Bedre mobildækning på vej til Omø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre mobildækning på vej til Omø

Slagelse - 17. december 2019 kl. 08:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omø: Dårlig mobildækning gør det svært at få fat i familie, venner og offentlige myndigheder. Det gør det svært at arbejde hjemmefra, hvilket et moderne liv på øerne er afhængigt af, at man kan. Og så er det bare irriterende, når signalet skratter og ryger, midt i en samtale.

Men nu er der lysere tider forude for beboerne på Omø. TDC har nemlig lovet at opstille en mobilmast på øen. Masten bliver opsat, efter at TDC, på opfordring af Slagelse Kommune, har målt signalstyrken på øen og fundet den for svag. Nogle steder på Omø er mobildækningen så dårlig, at det kan være problematisk at få signal med mobiltelefonen eller endda sende en sms.

- Mobildækning har været et politisk fokusområde i lang tid. Alle skal være sikret ordentlig dækning, uanset hvor de bor i Slagelse Kommune. Det er en forudsætning for, at vi kan tiltrække borgere og virksomheder, og for at vi kan binde land, by og øer sammen i vores store kommune. I sommer var jeg en tur på Omø, hvor vi blandt andet snakkede mobildækning, så den nye aftale med TDC gør mig meget glad på øens vegne, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Men ikke kun beboerne på øen glæder sig til det stærkere signal. Nogen af dem, der ser rigtig meget frem til den forbedrede mobildækning er hjemmeplejen på øen. Deres arbejdsplads er ude hos borgerne og at kunne komme i kontakt med borgere og øvrigt sundhedspersonale er en forudsætning for deres arbejde. For Slagelse Kommune er det derfor også vigtigt med et stabilt mobilnet.

Tidshorisonten for den nye mast kan virke lang, men flere elementer end bare at rejse masten gør, at der nok kommer til at gå mindst et år, før den står klar.

- Der er mange praktiske led i at få en mobilmast i drift, herunder skal vi sammen med TDC finde den optimale placering, og der skal søges om og gives diverse tilladelser. Vi håber, at alt går godt, og at masten vil blive taget i brug i løbet af første halvdel af 2021, udtaler Anne Fiber, der er bredbåndskonsulent i Slagelse Kommune og projektleder på projektet.

Slagelse kommune regner med at afholde borgermøde for interesserede i starten af 2020, hvor TDC vil deltage og blandt andet informere om, hvor meget masten kommer til at fylde i landskabet.