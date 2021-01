Bedre held næste gang: Stilling som topchef slås nu op for tredje gang

Det er sværere end som så at finde ny høvding til arbejdsmarkedsområdet. Således har kommunens ansættelsesudvalg nu besluttet at slå stillingen op igen. Forleden kunne en ny chef ellers være udpeget.

I efteråret samme år erkendte man, at der ingen relevante kandidater var at finde i ansøgerbunken, da man første gang slog stillingen op.

Siden jobcenterchef Jens Højlund i sommeren 2018 forlod Slagelse Kommune til fordel for et »once in a lifetime«-job, har det vist sig noget svært at finde hans afløser.

