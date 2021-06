Se billedserie Sådan ser det nye lysanlæg ud hos B73 på Hjorthøjvej.

Bedre fodboldlys både for spillere og naboer

Det lokale firma Dansk Sportsbelysning har lavet LED-lysanlæg til B73, og om kort tid får SBI nyt kraftigt anlæg til 650.000 kroner, der lever op til DBU-krav.

Slagelse - 17. juni 2021 kl. 13:43 Af Arne Svendsen

Der er mange penge og stor energi-besparelse/mindre CO2-udledning involveret i belysning.

I Slagelse har B73 på Hjorthøjvej netop fået opsat et topmoderne LED-lysanlæg rundt om den nye kunstgræsbane. Leveret af det lokale firma Dansk Sportsbelysning på Kongstedvej.

El-teknisk rådgiver Martin Frimann fra firmaet oplyser, at i forhold til de ældre såkaldte metalhalogen-lysanlæg vil der være en energibesparelse på omkring 40 procent.

- Hertil kommer så, at LED-anlægget vil kunne lyse i 100.000 timer, mens metalhalogen-pærerne skal skiftes efter omkring 8000 timer, så der er en besparelse på driften, hvor man ikke skal ud med stillads for at skifte, siger Martin Frimann.

LED-projektørerne kan desuden skærmes af, så lyset kun er rettet mod banen, hvilket betyder, at lyset i langt mindre grad vil genere naboer.

Anlægget er lavet af firmaet Signify, tidligere Philips Lightning.

Mere lys hos SBI Martin Frimann oplyser, at anlægget hos B73 lyser med 125 lux.

Det er kun halvdelen af den lysstyrke, som man i øjeblikket har på den kunstgræsbane hos SBI, der ligger tættest klubhuset.

Men det er dog ikke nok nok. Her skal lysstyrken nemlig i fremtiden hæves fra de nuværende 250 lux til 300 lux.

Fritidskonsulent Oliver Carlson fra Slagelse Kommune oplyse, at det skyldes krav fra Dansk Boldspil Union i forbindelse med den talentudvikling, som foregår i SBI.

- Her stilles der krav til lyset. Ikke mindst i forbindelse med kampe. Der er dog mulighed for at skrue ned for lyset ved andre lejligheder, hvilket man ikke kan på det nuværende anlæg, fortæller Oliver Carlson.

Han oplyser, at politikerne har vedtaget at sætte projektet på budgettet for i år med 650.000 kroner.

- Vi håber på, at det nye lys er sat op inden slutningen af august, siger Oliver Carlson.

Martin Frimann siger, at da der er tale om at levere flere lux end i dag, vil der ikke blive tale besparelse i samme målestok som nævnt ovenfor.

Nyt lys til Ørslev Bjerge Det er i øvrigt ikke kun i Slagelse, at der vil blive skiftet til moderne belysning.

Også i Ørslev Bjerge IF, der holder til ved Kirkeskovskolen i Rude, skal der snart ske ting og sager.

Her skal et ældre anlæg i løbet af i år udskiftes med et moderne halogen-anlæg.

Lys til mange store stadions Martin Frimann fortæller i øvrigt, at Dansk Sportsbelysning, der er en del af elfirmaet Svend Aage Nielsen, har opsat belysning på flere Superlige-stadions.

Senest har man sat lys op på Vejle Stadion, men også FC Midtjylland og SønderjyskE er blandt kunderne.

- Det startede dengang vi satte lys op på stadion, da Slagelse kom i Superligaen, fortæller Martin Frimann.