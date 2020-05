Bedrageri-tiltalt jordemoder og klinik må vente på et punktum

En nordvestsjællandsk fødeklinik og en jordemoder er tiltalt for bedrageri mod Region Sjælland. Sidstnævnte tiltales desuden for at have forfalsket underskrifter og har tidligere fået løftede pegefingre for vildledende markedsføring.

Sagen mod såvel indehaveren som klinikken var for Retten i Næstved tirsdag og onsdag. Der er dog ikke faldet dom, oplyser klinikkens forsvarer, Steen Leonhardt Frederiksen, der i en mail til Sjællandske onsdag aften bemærker, at man ikke er blevet færdige som planlagt.

Hele 26 gange skal Region Sjælland være blevet ført bag lyset, således at fødeklinikken fik et større honorar, end den var berettiget til.

Ved at vildlede om den såkaldte gestationsalder scorede klinikken og anpartsselskabet ifølge politiet alt for mange penge fra de offentlige kasser, når vordende mødre blev omvisiteret til sygehus.

Her er barnets alder nemlig vigtig, da den afgør, hvor højt et honorar der udbetales ved omvisitering.

For eksempel hedder det i et af mange tilfælde, at et foster var 37 uger gammelt, hvilket udløste et honorar på 19.000 kroner. I virkeligheden var alderen dog 29 uger og fem dage, og det korrekte honorar burde derfor have heddet 9.500 kroner.