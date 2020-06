Ønsker man at bruge sig af muligheden for at få optaget en bisættelse eller begravelse hos Bedemand Willers, skal man tilføje 2.000 kroner til budgettet.

Send til din ven. X Artiklen: Bedemand fortsætter: Optager begravelser så de kan ses fra telefonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedemand fortsætter: Optager begravelser så de kan ses fra telefonen

Selv om landets kirker er genåbnet, fortsætter lokal bedemand med at tilbyde livestreaming af begravelser og bisættelser. Tiltaget, der er opstået på grund af coronavirus, er kommet for at blive, lyder det.

Slagelse - 22. juni 2020 kl. 06:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en nær ven eller et familiemedlem afgår ved døden, og det sidste farvel skal siges, er det ikke længere nødvendigt at være i kirken for at overvære, når kisten bæres ud.

Mens store dele af Danmark har været lukket som følge af coronavirus, har flere bedemænd tilbudt livestreaming af bisættelser og begravelser. Og det tiltag fortsætter i dag hos Bedemand Willers i Slagelse.

- Det er kun præsten og kisten, der bliver fotograferet. Så mens man sidder et helt andet sted end i kirken med enten sin smartphone eller computer, vil det være, som hvis man sad på første række, forklarer bedemand Ralf Willers og bemærker, at livestreamingen vil kunne foregå på alle slags enheder.

Muligheden er der dog kun, hvis præsten giver lov, siger han.

Flere får aldrig sagt farvel - Herefter modtager man et link, der er beskyttet med en kode. Og det er kun de pårørende, som modtager koden, der kan følge med, fortæller Ralf Willers og understreger sikkerheden i, at andre »uvelkomne« altså ikke kan se livestreamingen.

Sammen med sin kone Jeanette Willers driver han familieforetagendet Bedemand Willers, som udfører begravelser og bisættelser i Slagelse, Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommuner.

Her han man flere gange oplevet, at pårørende af den ene eller den anden årsag ikke har kunnet være med til det sidste farvel i kirken. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sammen med sin kone Jeanette Willers driver Ralf Willers familieforetagendet Bedemand Willers, som udfører begravelser og bisættelser i Slagelse, Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommuner.



- Det sker tit i sommerhalvåret, hvor nogle er på vandretur i Nepal, eller halvdelen af familien sidder på Mallorca og ikke kan nå hjem. Og her er der normalt ikke ret meget at gøre, forklarer Ralf Willers.

Selv om udenlandsrejser for de fleste danskeres vedkommende i dag ser ud til at være aflyst, forventer bedemanden fra Slagelse derfor, at der vil være et behov for livestreamingen - også længe efter coronavirus.

»Det bliver mere virkeligt« Hvis man ikke får sagt det sidste farvel til en nær ven eller et familiemedlem, kan det nemlig have store konsekvenser for den efterfølgende sorgbearbejdelse.

Mange vil således have svært ved at acceptere eller forstå dødsfaldet, som ofte opstår pludseligt, forklarer bedemand Ralf Willers.

- Når man er med i kirken og ser kisten blive båret ud, så symboliserer det for mange en vigtig afslutning på det levede liv. Og det bliver mere virkeligt, at personen, man tager afsked med, faktisk er død og borte, forklarer han.

- Det er også derfor, man ofte ser, at pårørende først rigtigt græder ud i kirken, uddyber Ralf Willers.

"(...) i forhold til et professionelt set-up, er det jo billigt."

- Ralf Willers, bedemand - Ralf Willers, bedemand Ønsker man at bruge sig af muligheden for at få optaget en bisættelse eller begravelse, er det dog ikke helt gratis. For at følge med virtuelt skal man nemlig hive 2.000 kroner ekstra op af lommen.

Selv om det altid er svært at sætte en pris på det sidste farvel, kræver livestreamingen nemlig noget ekstra, siger Ralf Willers.

- Det er en ekstra ydelse, som vi tilbyder, og der vil skulle være en ekstra mand på, som står for optagelsen i kirken. Og i forhold til et professionelt set-up, er det jo billigt, vurderer bedemanden fra Slagelse.