Beckerlee udstiller sine værker: - Jeg er inde i en god periode

Kunstner og tidligere Gasolin-musiker Franz Beckerlee var torsdag eftermiddag atter i Slagelse for at forberede sin kommende udstilling i Kunstgalleriet.

Efterhånden er det 40 år siden, Franz Beckerlee for alvor udskiftede guitaren med malerpenslen, og han er helst fri for at tale om fortiden.