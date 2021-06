Byrådet i Slagelse Kommune har udsat godkendelse af udviklingsplan for Ringparken. Beboere kritiserer proces - det samme gør flere politikere.

Beboerprotester gav genlyd efter »udemokratisk« proces: Byråd udskyder blåstempling

Udviklingsplan, der for Ringparkens vedkommende varsler nedrivninger i henhold til vedtaget ghettolov, men samtidig også byder på millionmoderniseringer, har fået knubbede ord med på vejen. Beboerdemokratiet er samtidig trådt under fode, mener flere politikere, som dog beskyldes for ikke at kigge på indhold.

Slagelse - 22. juni 2021 kl. 20:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Storstilet udviklingsplan for ghettoen Ringparken i Slagelse, der blandt andet beskriver, hvordan andelen af familieboliger reduceres til 40 procent i 2030 og frem mod det år vil forvandle området, fik ikke den ellers ventede politiske opbakning mandag aften.

Snarere udsatte byrådet i Slagelse Kommune en endelig godkendelse til august.

Planen er en revideret en af slagsen i forhold til den udviklingsplan, som ellers Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance godkendte i august 2019. Den fremlagte, aktuelle plan, som boligselskabet FOB's repræsentantskab godkendte for præcis en uge siden, byder faktisk på færre nedrivninger, end flertallet sagde god for dengang, hvorfor udsættelsen vækker undren.

- Det er slående for debatten, at ingen forholder sig til indholdet af planen. Vi kommer ud med en plan, der river færre boliger ned end den, de allerede har godkendt. Jeg håber, det her forbliver et enkelt bump på vejen, lyder det fra FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen, som måtte lægge øren til lidt af hvert under byrådsbehandlingen mandag.

Udviklingsplan Ringparken er blevet udpeget som »hård ghetto« og skal derfor som følge af regeringens ghettopakke skære andelen af almene familieboliger ned med 60 procent.

Et gennemgribende renoveringsarbejde for en halv milliard kroner skal i gang. I 2030 skal området være af ghettolisten, og til den tid vil beboere kunne bryste sig af at bo i et trygt, nyt boligområde, lyder det i udviklingsplan.

158 familieboliger nedlægges. Det er 54 færre end anslået i den første udviklingsplan, som Boligministeriet godkendte i 2019.

Tre blokke rives desuden ned, mens de tilbageværende lejemål kan se frem til nye køkkener, badeværelser, entredøre og forbedrede forhold i opgangene. Det bliver ydermere til 40 såkaldte tilgængelighedsboliger.

Udover at man sørger for splinternye vaskerier, vinduer i flere gavle, beboerhuse samt bedre affaldshåndtering, vil der også blive etableret nye legepladser, blive sat lamper og master op, mens stier, nye parkeringspladser og veje, beboerne færdes på, vil kitte området sammen. - En ting er, at de på byrådsmødet føler sig berettigede til at give stilkarakterer til os i boligselskabet - jeg vil ikke give dem karakterer. Ved helt at undlade at beskæftige sig med planens indhold svigter de i mine øjne deres opgave og ansvar. Denne plan er udarbejdet i tæt samarbejde med Slagelse Kommune, og politikerne har ikke stået i kø ved min dør for at høre om hverken processen eller planen, siger Flemming Stenhøj Andersen, der mener, at der er mange positive aspekter ved udviklingsplanen, der blandt andet beskriver, at 120 boliger skal nedrives i stedet for 149, som byrådet tidligere har vendt tomlerne opad til.

Heftig kritik I 2019 undlod SF, der dengang også havde nu løsgænger Helle Blak på holdet, og Radikale Venstre at stemme. Imod stemte Enhedslistens Thomas Clausen, som ikke ligger på den lade side med at kritisere planen og hele lovgivningen på området.

- Kommunen har en desperat plan om at bygge boliger, men her lægger man op til, at man nedriver 120 familieboliger til en ellers rimelig husleje og med en størrelse, mange ville misunde beboerne, lød det mandag på byrådsmødet, hvor han og flere øvrige skød med skarpt.

- Tænk at komme fra et land med borgerkrig og trusler på livet til verdens bedste demokrati og så opleve, at man bliver sat ud af sin bolig. Her går man efter bestemte boligområder, sociale grupper og indtægtsgrupper, og det kombinerer man så med asociale udlejningskriterier, harcelerede han, om end budskabet nok mere var rettet mod Folketinget og ministeren for området.

Han mener imidlertid, at det er unødvendigt lokalt at presse for meget på. Særligt henset til, at der er god tid til 2030.

- Der kan være sket mange politiske forandringer til den tid, så det giver ikke mening at forcere processen, sagde han.

Demokratisk underskud Kritikken lyder konkret, at beboerdemokratiet er trådt under fode. Fire afdelingsbestyrelser har nemlig afvist den fremlagte udviklingsplan for nylig, såvel som den boligsociale helhedsplan, og beboerne har således sagt fra.

Det skete ved en urafstemning, hvorefter dog FOB's repræsentantskab for uge siden godkendte planen alligevel.

- Jeg kommer til at stemme bragende nej til det her. Beboerdemokrati er vigtigt, og det kan vi ikke sjofle, lød det i den forbindelse fra løsgænger Helle Blak, der anerkender, at der selvfølgelig skal fremlægges en plan for at nå målet i 2030.

Den demokratiske proces - eller mange på samme - har dog været til grin, mener hun.

Hun var forleden også efter FOB og dermed direktør Flemming Stenhøj Andersen.

- Vi har vores røv i klaskehøjde. Vi vil også gerne have områderne af ghettolisten, men det her er et megavoldsomt indgreb i menneskers liv og deres base. Vi kan ikke være bekendt ikke at tage det alvorligt. Vi inviterer til dialog, beder om svar på nogle spørgsmål, og vi stiller os til rådighed, men mødes af tavshed, lød det endvidere i et direkte vink med en vognstang til boligselskabet.

Direktør: Indhold frem for alt

Flemming Stenhøj Andersen har skriftligt bekræftet over for Slagelse Kommune, at mere end et år med corona naturligvis har påvirket beboerprocessen. Det er dog ikke en undskyldning for, at FOB har set bort fra beboerinddragelse.

- For der har været gennemført en beboerproces, og de ønsker, mange beboere har tilkendegivet i forhold til planen, indgår i den. De valgte pligtelementer såsom reduktion af almene familieboliger, herunder nedrivninger, var jo allerede vedtaget i den udviklingsplan for Ringparken, som byrådet godkendte i 2019. Dem har det derfor ikke været muligt for beboerne at fravælge - men mener politikerne virkelig, at det skulle have været en mulighed, spørger Flemming Stenhøj Andersen.

Han dvæler i den forbindelse ved, at der frem mod august - hvor punktet fra mandag er udsat til - allerede var aftalt et mødeforløb med afdelingsformændene fra Ringparken. Derudover forventer direktøren at mødes med byrådspolitikere før afstemningen i byrådet.

Ifølge den radikale Troels Brandt, som forleden foreslog at trække i håndbremsen, er det godt, at man lige tænker sig om. Særligt efter artikel i Sjællandske lørdag, hvor talsmand og beboerformand Hussein El-Khodr citeres for at sige, at Danmark normalt har et sundt demokrati - men at det åbenbart ikke fungerer i Ringparken.

- Det var det bedste, der kunne ske. August er reelt set måneden, man kan arbejde hen imod. FOB er jo også i et krydspres, hvor man skal efterleve loven, men man kan af den grund heller ikke bare møve sig igennem. Vi har en privat ejendomsret, og det er i princippet også derfor, at man skal sikre sig en demokratisk proces, mener Troels Brandt, der forleden indledte med at sige, at det lokale beboerdemokrati i Ringparken, hvis byrådet godkendte udviklingsplanen mandag, reelt var sat ud af spil.

