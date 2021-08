Se billedserie Et dige og dermed kystbeskyttelse har beboere i Næsby Strand kæmpet indædt for i årevis. Foto: Thomas Olsen

Beboerglæde i plaget område: Sommerhuse nu sikret mod oversvømmelser i mange år frem

Der er glæde i Næsby Strand ved Slagelse, hvor grundejere har sikret sig mod oversvømmede sommerhuse mange år frem. På lørdag indvies nyetableret dige, som flere har kæmpet for i flere år.

Du skal vide, at diget er der, før du reelt set lægger mærke til den ekstra, nyetablerede forhøjning langs grundstykkernes hække ud mod Storebælt.

- Ja, faktisk er nogle af klitterne højere end selve diget visse steder, lyder det fra sommerhusejer Tom Jensen, Næsby Strand, der har svært ved at få armene ned.

Det er nemlig slut med oversvømmede sommerhuse på det forholdsvis lave terræn ud mod kysten, når storme måtte rase i fremtiden. Det skyldes etableringen af et dige plus spuns- vægge, pumpestationer og drænledninger, som et væld af plagede borgere har kæmpet benhårdt for i årevis.

- Det er så dejligt, at det nu er helt klar efter alle de år, supplerer Børge Carlsen, som er en af de grundejere, der har ført an i kampen for et dige.

Betaler selv den største del Der har været flere storme de senere år, hvor kyst- og sommerhusområder som netop Næsby Strand er blevet ramt. Vandstande er steget, og det har gjort ondt.

- Efter Bodil i 2013 måtte samtlige gulve og vægge ned. Det kostede 250.000 kroner hos mig, lyder det fra Tom Jensen, som i dag er glad for, at diget endelig har fundet vej til området.

Det har dog været en lang, sej kamp. Der gik en hel del år, fra initiativtagere efter stormen i 2006 lagde kimen til en form for kystbeskyttelse, til kommunens erhvervs-, plan- og miljøudvalg i 2015 godkendte et digeprojekt, som også Kystdirektoratet senere gav endelig tilladelse til i marts 2018.

Egentlig startede det hele med et borgermøde i 2008.

- Vi prøvede at få alle grundejere med, men dem i den anden del ville ikke være med, beskriver Børge Carlsen.

Flere sommerhusejere udvandrede simpelthen fra mødet, så i dag er det »blot« i alt 103 andele, der deler den del af millionudgiften, som staten ikke har bevilget støtte til.

Det passer vældig godt ind i område og terræn, mener Tom Jensen og Børge Carlsen. De er glade for, at det endelig er lykkedes.

Det vil sige lige omkring 55.000 kroner pr. andel, som enten kan afdrages via ejendomsskatten de næste 25 år eller betales kontant i forbindelse med etableringen.

Det er dog penge, der er godt givet ud, vurderer Børge Carlsen, der ydermere siger, at diget skal vedligeholdes på grundejernes regning. Eksempelvis skal græsset slås.

- Grundene er steget til over det dobbelte i værdi, efter vi kystsikrede. Forbedringen er mere værd end forringelsen, siger han og bemærker, at diget er kærkomment.

Det skyldes ikke mindst risikoen for oversvømmelser, men også at erstatningen for skader vil bortfalde med tiden.

- Man skal gøre noget for at forhindre det, og det er det, vi er lykkedes med nu, siger Børge Carlsen.

Slagelse Kommune har stillet garanti for lånebeløbet.

Indvies på lørdag Under anlægsfasen har flere turister og interesserede været forbi. Det bemærkes imidlertid fra grundejerne, som også er medlemmer af digelaget i området, at man ikke må gå på diget.

- Borgere med sommerhuse ud til må dog gerne krydse for at komme til stranden, men ikke andre, lyder det i kor fra Næsby Strand, hvor man på lørdag er klar til at indvie det lange dige, der strækker sig omtrent 700 meter, officielt.

Det sker klokken 11 på strandengen ved overgangen mellem Hyacintvej 22 og 24. Borgmester og borgere kigger forbi.