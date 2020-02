Steen Nielsen, Smedevej 19 og Else Hangartner, Smedevej 8, ønsker i lighed med de fleste af landsbyens øvrige beboere ikke, at der bliver bygget på grunden bag dem, som er beplantet med høje træer, men som tidligere har været landbrugsjord siden udflytningen af gårde fra landsbyerne i 1780. Dog har en mindre del været bebygget siden. Flere beboere vil købe grunden for at undgå byggeri. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere vil købe grund for at undgå byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere vil købe grund for at undgå byggeri

Slagelse - 21. februar 2020 kl. 09:20 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi ønsker ikke byggeri af boliger her i landsbyen. Men du kan sælge grunden til os, så vi kan bevare området som ubebygget.

Læs også: Landsbybeboere kæmper imod byggeplaner

Dette tilbud kom fra flere beboere i landsbyen Næsby ved Stranden, da de og andre involverede i sagen forleden var samlet til borgermøde arrangeret af kommunen.

Og sagen er det nye forslag til en bevarende lokalplan for den bevaringsværdige landsbyen.

En plan der samtidig med det bevarende element lægger op til udstykning af tre selvstændige boligejendomme i midten af byen.

Bag byggeplanerne står Willy Jensen, indehaver af blandt andet Slagelse Kloakservice, der ejer gården ved byens gadekær og det stykke jord, som der planlægges at bygge på midt i byen.

Men dette stykke jord tilbød beboere altså på mødet at købe.

Et tilbud som Willy Jensen dog, ifølge en af beboerne, Else Hangartner, ikke svarede på. Willy Jensen deltog i mødet sammen med arkitekt Torben Wissing, der har stået for udarbejdelsen af planen.

Et stort flertal på 10 husstande i den lille landsby har skrevet under på en protest mod byggeriet, og denne modstand var usvækket på mødet.

Det oplyser både Else Hangartner og formand for kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF) efter mødet.

Beboerne vil bevare landsbyens specielle karakter med et åbent område, som tidligere har været delvist bebygget.

Med ved mødet var også medlemmer af Kulturmiljørådet i kommunen. De udtalte sig dog ifølge Jørgen Grüner ikke så meget om byggeplanerne, men mere om de bevaringsmæssige elementer, som ikke alle beboere var lige begejstrede for.

Fordi de frygter, at det vil gøre det betydeligt vanskeligere for dem at lave om på deres boliger.

Jørgen Grüner siger efter mødet, at han synes det er meget konstruktivt af beboerne, at de ikke bare siger nej, men også tilbyder et alternativ, nemlig at købe grunden.

- Det vil da være den løsning, som jeg vil foretrække, siger Jørgen Grüner.

Han roser det arbejde, som en af kommunens medarbejdere har udført med projektet, hvor man har gjort en stor indsats for at tegne et byggeri, som vil kunne falde ind i landsbystilen.

- Men problemet er måske, at der er tale om et byggeri med tre boliger. Hvis man nu havde nøjedes med at bygge et enkelt hus, ville det lettere kunne blive accepteret, men så vil der selvfølgelig heller ikke være den samme økonomi i projektet, siger Jørgen Grüner.

Han kan personligt ikke se, at projektet kan gennemføres på grund af den store modstand.

- Jeg vil foretrække en løsning, hvor beboerne køber grunden og fælder de store grantræer. Hvorefter grunden plantes til med en spredt løvtræsbevoksning, siger Jørgen Grüner.

Alle har nu frist for at komme med indsigelser frem til 27. marts, hvorefter politikerne skal tage stilling til planerne.