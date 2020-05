Fra sin baghave kan Jette Ludvigsen skue direkte over på de mange måger, der holder til på Marievangsskolens tage, når de ikke huserer over hendes have. Foto: Per Vagnsø

Beboere plages også af måger: De skider og larmer »fandens« meget

Slagelse - 14. maj 2020 kl. 12:47 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der én, der nok skal holde kommunen op på løftet om, at der skal gang i bekæmpelsen af måger, er det Jette Ludvigsen på Marievænget. Hun mener ligesom blandt andre Torben Hansen, Slagelse Camping & Outdoor Center på nærliggende Karolinevej, at det er mere end på høje tid, at der bliver gjort noget ved mågeplagen i området.

- De larmer og sviner med store klatter på havemøblerne, siger Jette Ludvigsen.

Efter at Torben Hansen har henvendt sig til kommunen om konstant overskedne campingvogne og biler, er der kommet skred i sagen, og som omtalt for nylig vil kommunen nu både gå til kamp mod mågerne på kommunale ejendomme og bistå private i bekæmpelsen af den fugl, som mange hader.

Ligesom Torben Hansen har Jette Ludvigsen tidligere forsøgt at få kommunen i måge-aktion. For et år siden henvendte hun sig til kommunen, fordi mågerne var begyndt at bygge reder og danne en koloni på taget af Marievangsskolen, der så at sige ligger i hendes baghave.

Savner handlekraft - Tilbagemeldingen dengang var, at mågen var fredet, så det kunne man ikke gøre noget ved, siger Jette Ludvigsen.

Nu har kommunen så fundet ud af, at det kan lade sig gøre via Naturstyrelsen at få dispensation til at skyde måger, når andre muligheder er udtømte, og i det hele taget forstyrre dem. For eksempel også ved at samle deres æg sammen og fjerne reder.

- Min pointe var, at man skulle gøre en aktiv indsats, inden mågerne bredte sig. For eksempel ved at lægge net i skotrender, ikke have åbne skraldespande, som giver let adgang til mad for mågerne og lignende. Så behøvede man heller ikke søge Naturstyrelsen om bekæmpelse. At kommunen nu først skal til at undersøge, hvor stort problemet er, viser bare den store mangel på handlekraft, der er i kommunen. Kalundborg kan da godt finde ud af det. Man skal gøre en indsats, så de ikke danner kolonier, mener Jette Ludvigsen.

Fra sin baghave kan hun se over på Marievangsskolen, hvor en måge ligger på rede i en skotrende, og hvor der er måge-ekskrementer i massevis. Især efter skoletid, når der er ro, kommer mågerne i store flokke. De dykker nogle gange helt tæt på hende og andre i haven, og ro har der jo været meget af på skolen på det seneste.

»OK at skyde dem« - Og når børnene er her, eller jeg har gæster, siger de: Det var dog en fandens larm. Jeg har boet her i 34 år. Dengang var der ingen problemer. Det er virkelig taget til de senere år, og når først de får bygget en koloni, får de unger, og så bliver der flere og flere, lyder det fra måge-naboen.

Nu, hvor det er for sent med en forebyggende indsats, håber hun, det bliver til noget, at kommunen får en aftale med jægere, der kan skyde mågerne.

- Det må gerne være en lidt hårdhændet måde for at holde dem nede, siger Jette Ludvigsen.