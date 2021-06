Helhedsplaner er vedtaget trods beboernes nej.

Beboere kørt over: Nu er begge helhedsplaner for ghetto godkendt

Fire afdelingsbestyrelser og beboere har sagt nej. Onsdag aften vedtog FOB’s repræsentantskab dog begge fremlagte helhedsplaner, der dels skal få Ringparken af ghettolisten, dels forvandle området.

Slagelse - 18. juni 2021 kl. 08:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Beboere har for nylig blankt afvist fremlagte forslag til den boligsociale helhedsplan samt udviklingsplanen for Ringparken, som skal reducere antallet af familieboliger til 40 procent i 2030.

Ikke desto mindre godkendte boligselskabet FOB's repræsentantskab onsdag aften planerne alligevel, og den beslutning står over beboernes nej.

- Det gik heldigvis, som jeg havde håbet. Begge planer blev vedtaget. Det var på mange måder et godt møde, hvor vi fik en rigtig god debat i vores repræsentantskab, siger direktør Flemming Stenhøj Andersen.

Det er første gang i FOB's historie, at man lader repræsentantskabet tage stilling til en plan, beboerne har afvist.

- Og da det er fuldstændig afgørende for Ringparkens fremtid, at det her bliver gennemført, så hilser jeg beslutningen velkommen, siger direktøren.

For udviklingsplanen, der skal forvandle området frem mod 2030 og på den måde leve op til ghettolovens krav for omdannelse af udsatte boligområder, stemte 26 for og 14 imod i repræsentantskabet, hvor også beboerne er repræsenteret.

For den boligsociale helhedsplan, der skal sikre, at Ringparken ryger af ghettolisten, stemte 25 for og 14 imod.

Utilfredshed med håb om samarbejde i fremtiden

Faktisk har alle fire afdelingsbestyrelser sagt nej til planerne, og kritikken går blandt andet på, at man slet ikke føler sig hørt og inddraget.

Og sådan et flertal skal man lytte til, mener beboerformand Hussein El-Khodr, der torsdag påpegede, at bestyrelserne nu sætter sig sammen og drøfter fremtiden ved et fællesmøde.

- Beboernes stemmer er de vigtigste. Danmark har det sundeste og bedste demokrati i verden, siger man, men hvorfor fungerer det ikke herude, spørger han retorisk.

Han mener ikke, beboernes ønsker og holdninger til planerne er blevet respekteret. Ikke desto mindre er det også vigtigt at komme videre nu, hvor repræsentantskabet har talt, siger han.

- Lad os løse problemerne sammen. Den måde, beboerne er blevet behandlet på i Ringparken, er ikke vejen frem nogen steder i Danmark, mener han.

Nedrivninger i vente Planen for renoveringen af Ringarken frem mod 2030 vil koste en halv milliard kroner og er altså nu vedtaget.

Den betyder blandt andet, at flere blokke skal rives ned. Faktisk nedlægges i alt 158 familieboliger, mens 574 skal renoveres og smukkeseres med nye køkkener, badeværelser, entredøre og forbedrede forhold i opgangene.

Målsætningen med begge planer er, at Motalavej, hvor planerne har fået grønt lys af beboerne selv, og Ringparken ikke længere skal være »hårde ghettoer«, at der skabes mere blandede by- og boligområder, således at hverken Motalavej, Ringparken eller Sydbyen har en særlig koncentration af socialt udsathed, samt forbedring af livschancer blandt de mest sårbare beboere i de tre boligområder.

Den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats« trådte i kraft i 2017 og skal fornyes i år - gældende til 2025.

