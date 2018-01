Beboere i ghettoer forsørges for 162 mio. kr. årligt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ghettoer til livs. Klækkelig gevinst i sigte. Særligt i Ringaprken i Slagelse og her på Motalavej i Korsør.

Slagelse - 06. januar 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale retter fokus mod landets 25 ghettoer, er det ikke helt uden grund. Der er nemlig millionvis af kroner at spare - som så kan bruges på noget andet i den offentlige sektor - når talen falder på, hvad det koster at forsørge beboere i ghettoer.

Det viser tal, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) netop har leveret til Folketinget, og som i forhold til særligt Slagelse Kommune ser værre ud end forventet.

Det siger Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, som råber vagt i gevær.

- Vi vidste godt, at det stod slemt til, men at de underliggende tal ser sådan ud, viser, at vi har et stort problem, som skal tages alvorligt, siger han.

Opgørelsen viser, at det i 2016 kostede 90 millioner kroner at forsørge beboere i Ringparken i Slagelse, mens tallet for Motalavej i Korsørs vedkommende var 72. Heraf var 119 millioner kroner udgifter til kontanthjælp og førtidspension.

Der bor i alt 2500 borgere i de to områder tilsammen.

Nye Borgerliges Thomas Vesth, som stillede op ved kommunalvalget i november, men ikke blev valgt ind, har igennem hele valgkampen bemærket, at der er masser af millioner at hente. Og tilsyneladende er det nærmest en underdrivelse.

Det erkender også Marcus Knuth, som mener, at der skal gøres noget nu. Og det er ikke bare at rive blokke ned, som Lars Løkke Rasmussen vendte i sin nytårstale forleden.

- Vi kan ikke med et trylleslag få de her problemer til at forsvinde, men hvis vi kan gøre situation mærkbart bedre, er der en stor gevinst, ikke mindst samfundsmæssigt, at hente, siger han.

Det viser sig, at man også på beskæftigelsesfronten har noget at gå i gang med til gavn for kommune- og statskasse.

I begge kommunens udsatte boligområder lagt sammen var der i 2016 530 beboere i den erhvervsaktive alder på kontanthjælp. Og havde beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere i ghettoområderne været, som man ser den hos personer med dansk oprindelse, ville i alt 750 flere borgere være i job. Med en samfundsmæssig, årlig gevinst på rundt regnet 192 millioner kroner, som ville kunne bruges andre steder.

- Det understreger, at den pakke, vi kommer med, er gennemtænkt og ikke bare handler om at rive beton ned. Vi skal have folk i arbejde og sørge for, at ingen børn kommer i skole og ikke kan tale dansk. De ender ofte i en ond spiral, og det er den virkelighed, vi ser i de områder, der er tale om, lyder det fra Marcus Knuth.

