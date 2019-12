Send til din ven. X Artiklen: Beboere i ghetto gentager succes: Klar til fælles nytårsfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere i ghetto gentager succes: Klar til fælles nytårsfest

Slagelse - 31. december 2019 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år var det en stor succes, og væsentligt at nævne er eksempelvis, at de drengestreger i Ringparken, der behøvede en brandslukker og et årvågent beredskab, kunne tælles på en hånd.

Læs også: Frivillige vil sikre ro og en festlig nytårsaften

Derfor holder frivillige, boligselskabet FOB og den lokale beboerforening endnu engang nytårsfest i festsalen på Jacob Dampes Vej 8 i Ringparken. Indbudt er samtlige beboere i afdelingen.

- Det er et godt arrangement, hvor forskellige nationaliteter mødes og fejrer nytåret. Her er ingen ballade. Bare fest og dans, siger beboerforeningsformand Hussein El-Khodr, som er en af flere frivillige, der søger for et tag-selv-bord med knas, mad, frugt og lidt til ganen i form af såvel sodavand som andre våde sager.

Ifølge FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen er arrangementet godt, og håbet er da også, at man tyr til hygge og samvær frem for at skabe uro.

- Det er klart, at hvis der intet alternativ er til at stå på gadehjørnet, så bliver der ballade. Men ikke her. Det er rigtig godt, siger han.

At der kan ryge en skraldespand, en postkasse eller noget lignende, kan ikke udelukkes. Dog håber Hussein El-Khodr, at de få, der kunne tænkes at skabe uro, i stedet kommer til nytårsfesten og hygger sig.

- På sådan en aften er det som en slags varmestue. Og vi håber, at så mange som muligt vil bakke op, siger beboerformanden, der ikke har tal på sidste års besøgende.

- Der var mange hele tiden, og flere kommer på skift i løbet af aftenen, siger Hussein El-Khodr, der oplyser, at festivitassen starter klokken 20 og ventes at slutte omkring 2-tiden.

Han siger i samme moment, at der igen vil være frivillige vagter i gaden med formålet at dæmme op for den uro, der måtte opstå.

- Vi er til stede hele aftenen, og vi er også klar til at hjælpe brandvæsnet og politiet, som i øvrigt også vil deltage denne aften, siger han.

Her henvises blandt andet til, at frivillige har ild- og brandslukkere inden for rækkevidde og på den måde kan tage småbrande, så ikke brandvæsnet behøver at rykke ud.

- Vi er fælles om denne aften. Derfor hjælper vi også til, at vi får en rolig aften, siger han.