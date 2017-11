Beboere i Vestbyen: - Vi vil gå hele vejen for at hindre byggeri

Se billedserie Denne skitse viser, hvordan det planlagte byggeri tænkes placeret mellem omfartsvejen og Tingparken.

Slagelse - 20. november 2017 kl. 08:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er da parate til at gå hele vejen, for at stoppe projektet.

Sådan lyder meldingen fra beboere i Tingparken på Frodesvej, der er stærkt utilfredse med planer om at bygge boliger i op til otte meters højde på et areal nær deres huse.

Det er Korsør-firmaet D.K. R. Invest, der har planer om byggeri på op til to etager på en del af arealet mellem Tingparken og den vestlige omfartsvej. Dette areal, hvor der tidligere var kirsebærplantage, har i mange år været betragtet som en 200 meter bred grøn kile, hvor der ikke måtte bygges.

Men det laves der om i forslaget til den nye kommuneplan, hvor afstanden sættes ned til 100 meter.

I grundejerforeningen Tingparken protesterer man dog, fordi man frygter, at det nye byggeri vil føre til en væsentlig forringelse af ejendommene. Ikke mindst på grund af indbliksgener.

- Et af husene vil efter planen nærmest komme til at ligge i vores baghave, siger Mogens Knudsen, der bor på Frodesvej 39 sammen med sin kone Lotte.

Grundejerforeningen har ved formand Martin Larsen sendt et brev til kommunen, hvor man klager over, at beboere ikke er blevet »adviseret rettidigt som part i sagen om den ændrede status til bebyggelse af jordloddet, der grænser op til grundejerforeningens parceller«.

- Vi agter at klage, og hvis kommunen vælger at overhøre og ignorere vores afvisning af Kommuneplanen, agter vi at tage kontakt til Ombudsmanden, skriver grundejerforeningen.

Ifølge planchef Darrin Bayliss er den offentlige høring af forslag til kommuneplan dog foregået helt efter bogen, så der er ifølge planchefen ikke tale om nogen overtrædelse af Forvaltningsloven.

Mogens Knudsen siger, at man vil arbejde på at få skabt et flertal i byrådet, for ikke at ændre kommuneplanen. Og foreløbig lader det ihvertfald til, at socialdemokraterne, hvor Mogens Knudsen er aktivt medlem, vil være med.

- Vi har store betænkeligheder på grund af støj, og derfor ender det sandsynligvis med, at vi vil stemme imod ændringen af kommuneplanen med hensyn til området her og Stibjerg i Korsør, siger S-medlem af erhvervs, plan og miljøudvalget Steen Olsen.

Spørgsmålet er så hvad de øvrige partier vil gøre, når kommuneplanen skal endeligt vedtages på et byrådsmøde i december, hvor også bekymringerne fra grundejerforeningen vil blive fremlagt.