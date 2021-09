Se billedserie Så er der ved at blive gjort klar til dagens 89 Pfizer-vaccinationer på Blomstergården. Tallet svarer til, at 96 procent af stedets beboere har sagt ja til en tredje dosis mod covid-19. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere har fået tredje stik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Beboere har fået tredje stik

Klokken ni fredag morgen fik første beboer på Blomstergården i Slagelse sit tredje stik med Pfizer mod covid-19. I løbet af dagen blev 89 borgere vaccineret, hvorimod tre takkede pænt nej tak.

Slagelse - 11. september 2021 kl. 10:12 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Blot et par sekunder er den tid det tager, når først kanylerne er fyldt op med den rette blanding af koncentreret Pfizer-vaccine og saltvand.

Noget længere har overvejelserne hverken forinden, i forhold til hvorvidt en tredje dosis mod covid-19 er en god idé eller ej.

Men det er det ifølge Sundhedsstyrelsen, der for nylig derfor har anbefalet en revaccination af beboere på landets plejehjem, de de er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Den anbefaling blev fredag morgen ført til handling på pleje- og rehabiliteringscenter Blomstergården i Slagelse.

Kort før klokken ni gik sygeplejerske Lotte Karlslund og ambulancebehandler Peter Gamholdt derfor i gang med at gøre de 89 Pfizer-vaccinationer klar.

- Den skal først blandes på stedet, for efter at den er blevet fortyndet med saltvand, skal den bruges inden for otte timer, fortæller Jan Knabe. Han er læge og er en del af dagens vaccinations-team på Blomstergården.

Først for Blosmtergården er, præcis ligesom da det første stik mod covid-19 blev givet i slutningen af 2020, et af de første steder i Regional Sjælland, der går i gang med at vaccinere. Det andet sted, der begyndte stikkeriet fredag morgen, er Christians Have Plejecenter i Solrød.

- Vaccination på plejecentrene sker i nogenlunde samme rækkefølge som første gang. Der vil være lidt variation, da det er de enkelte vaccinationscentre, der planlægger kørslerne, da de har bedre forudsætninger for at sikre en effektiv effektuering af vaccination på de enkelte plejecentre, så der bliver mindst kørsel og spildtid, lyder det i den forbindelse fra Region Sjælland.

Historisk stik Ole Torben Hansen sidder klar ved bordet sammen med de øvrige beboere i afdeling c2. Om kort tid fylder han 85 år, og han har sagt ja til at få et tredje stik, og til at stikket bliver foreviget på foto og bragt i Sjællandske.

Han smøger selv op i det røde ærme på sin T-shirt, da Jan Knabe nærmer sig med et stykke vat til desinficering, kanyle og plaster.

Og med kun en lille trækning i ansigtet på Ole Torben Hansen er det hele overstået.

Med stikket er udrulningen af tredje dosis mod covid-19 i gang, og på Blomstergården mangler derefter kun 88 andre beboere at blive stukket.

Tak - men nej tak - Der er tre, der har sagt nej. De sagde også nej ved både første og andet stik. De to fordi de ikke ønsker at blive vaccineret, og den tredje har sagt nej på grund af sit helbred, siger Christina Åberg.

Hun er virksomhedsleder på Blomstergården, og selv om hverken hun eller personalet som sådan har med vaccineringen at gøre, så har forløbet op til ifølge Christina Åberg været hektisk, da besøget fredag først blev annonceret onsdag.

- Vi har fået forhåndsgodkendelser fra alle, informeret pårørende og udsendt pjecer og sørget for, at alle har deres sygesikringsbevis klar, siger Christina Åberg, der husker tilbage til første stik den 27. december 2020, hvor alt var mere nyt, uvist og kaotisk.

- Vi har kun haft en smittet borger tilbage i april 2020, som overlevede, så vi har heldigvis ikke haft meget smitte hos os, siger Christina Åberg, og med dagens indsats er der håb om, at det bliver ved med at være sådan.