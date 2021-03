Beboere døjer med tung og tiltagende trafik på smal vej

På den smalle Stibjergvej med huse helt ud til vejkanten kører store halmtransporter og et stigende antal biler. Trafikken er ikke målt siden 2013, men det bliver den nu. SK Forsyning søger at få halmen kørt en anden vej. Politiet siger nej til at sænke hastigheden på vejen, der er del af Tour de France-ruten i 2022.

- Du kan se de ødelagte vejkanter efter de store dæk. Lastbiler må kun komme her, hvis de har et ærinde, men de tonstunge halmtransporter med traktor må øjensynligt godt køre igennem, selv om de fylder hele den kun cirka fem meter brede vej uden fortov, siger 64-årige John Jørgensen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her