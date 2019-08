Beboer på Motalavej: - Vi er så utrygge og flere ønsker at flytte

- Det dur ikke længere bare at tale om et parallelsamfund, for her på Motalavej har vi allerede et. Vi er så utrygge over balladen hos indvandrerne, der fylder vores boligområde med politi aften efter aften. Jeg og konen ser os nu om efter et hus. Vi vil ikke bo her længere. Og jeg ved, at mange andre danskere også ønsker at komme væk fra Motalavej.

Flere aftener i træk har strid mellem to indvandrerfamilier fået det til at koge på Motalavej med massiv tilstedeværelse af politi. Søn fra udsmidt familie bor nu i Tyreengen. Striden menes at bunde i et ungt kærestepar, der ikke må se hinanden.

