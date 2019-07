Se billedserie Elektroingeniør Martin Appel, i gang med at påvise, at der er spændinger i vandet fra vandhanen, mens måleapparatet ikke viser nogen form for udsving på det indkøbte kildevand. Foto: Arne Svendsen

Beboer-nervøsitet over strøm i vand fra vandhanen

Slagelse - 25. juli 2019 kl. 07:07 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi ved jo ikke, hvad det kan føre til på lang sigt for os. Måske kan det være årsagen til, at vi får kræft på et tidspunkt.

Det siger Therese Appel, lærer på Tuse Skole ved Holbæk og med bopæl på Lindegårdsvej 3 i Hallelev. Og det hun taler om er strøm i vandet, som kort forinden er blevet påvist af hendes mand Martin, der er elektroingeniør med job på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

Ved hjælp af et såkaldt oscilloskop, et måleinstrument, der bruges inden for elektronikken til at visualisere elektriske signaler som en graf på en skærm, kan han påvise, at der er stor forskel på de elektriske signaler i vandet fra hanen og det vand, som er hentet på flaske i en butik.

Mens oscilloskopet viser tydelige svingninger, når det dyppes i en kop med vand fra hanen, er der absolut ingen udsving, når apparatet dyppes i en kop med det indkøbte vand.

- Og så er det jo, man godt kan blive noget forskrækket, siger Therese Appel.

Martin Appel har også foretaget målinger af strøm i vandet hos gårdejer Søren Olsen, familiens nabo, der jo som tidligere nævnt er hårdt plaget af, at hans køer meget nødigt drikker det vand, der serveres for dem. De drikker som katte, hvis de da ikke foretrækker at slukke tørsten i urin.

- Spændingen i vandet hos Søren er dog 10 gange så højt, som det vi har målt hos os, siger Martin Appel, der stadig tager et glas vand fra hanen i ny og næ.

Therese Appel er derimod helt holdt op med at drikke vandet, og er begyndt at købe det. Hun har også lige fået et par store dunke, som hun vil fylde op og tage med hjem, når hun er på arbejde.

Dog børster hun tænder i vandet.

- Og når jeg gør det, kan jeg i cirka 20 minutter efter mærke en snurren i læberne, siger Therese Appel.

Avisen Ingeniøren taget sagen op i flere artikler, og i en af disse udtaler lektor Nynne Capion fra Københavns Universitet, at det strømforurenede vand i stalden hos Søren Olsen er uegnet til køer.

En læser af Ingeniøren har også gjort opmærksom på, at man i Frankrig har en sag, hvor 250 køer er døde. De lokale beboere mener, at det kan tilskrives en ny vindmøllepark i nærheden, hvilket der dog ikke er fundet bevis for.