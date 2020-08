Se billedserie Politiet er tidligere blevet kritiseret for at være til stede, men ikke foretage sig noget på Motalavej. Den kritik bliver nu gentaget af flere beboere i området. Politiinspektør Tom Trude kan dog ikke genkende billedet - og mener fortsat, at visitationszoner og massiv polititilstedeværelse vil skabe ro og orden på Motalavej. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Beboer: - Visitationszone har ingen virkning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboer: - Visitationszone har ingen virkning

Selv om politiet er massivt til stede på Motalavej, gør det intet for at opretholde ro og orden. - Tværtimod løber politiet væk, når de møder modstand, siger en beboer til avisen. Det billede kan politiet dog ikke genkende.

Slagelse - 07. august 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samme aften, som politiet indførte visitationszone ved Motalavej (onsdag klokken 18, red.), var der endnu engang uro i området. Balladen begyndte omkring klokken 23.30.

- Der blev kastet med kanonslag mod politiet, men politiet foretog sig intet. Jo, de flyttede deres biler, så de ikke fik skrammer, men de gjorde absolut intet aktivt, fortæller et vidne, som bor i området og fulgte optrinnet ganske tæt på.

Af sikkerhedsmæssige årsager ønsker vidnet at være anonym, men avisen er bekendt med hans identitet.

Står blot og kikker på - Det er ærligt talt lidt til grin at se politiet stå med armene over kors og bare finde sig i, at 15-20 unge kaster med kanonslag mod dem. Politiet skal jo sørge for ro og orden, men de står jo bare og kikker på. Det er altså ikke noget, der aftvinger respekt, siger vidnet til Sjællandske og tilføjer:

- Hverken fra os, som ser på fra altanerne, men da heller ikke fra de 15-20 ballademagere, som prøver at piske en stemning op, siger han.

Han giver heller ikke noget for indførelsen af visitationszoner:

- Det hjælper ikke et hak. Meningen er, at politiet kan visitere dem, de møder, men de unge er jo ikke dumme. De har selvfølgelig intet på sig, for de lægger jo deres køller, knive og hvad de ellers bruger fra sig på en altan eller i et redskabsskur - og så henter de dem, når de skal bruges, fortæller han.

»Ejer hele kvarteret« Han er i det hele taget træt af, at de unge opfører sig, som om de ejer hele kvarteret:

- Når vi sidder på altanen om aftenen, så kan vi høre deres »ulvehyl«. Det er åbenbart sådan, de kalder til samling, for kort efter er gruppen på 15-20 stykker samlet i området, og så kan alt ske. Det er lidt ligesom at være med i filmen »Braveheart«, siger han.

Igen ærgrer han sig over, at politiet tilsyneladende ikke er i stand til at sætte sig mere i respekt.

- Hvis en beboer for eksempel skruer en lille smule op for musikken, så skal politiet nok komme og tage affære med det samme. Men når en flok på 15-20 personer kaster med kanonslag og står og slår jernstænger ned i asfalten for at irritere politiet og deres hunde, ja, så sker der ikke noget. Det er ærligt talt deprimerende at se på, siger han.

Dog er der i den sidste tid foretaget enkelte anholdelser i området, men heller ikke det lader til at have nogen effekt.

- Nej, for dagen efter står den samme person atter i flokken og skaber sig, siger vidnet.

»Klanfejde« Konflikten bunder tilsyneladende i en langvarig strid mellem to familier - en strid, som flere har beskrevet som en »klanfejde«.

- Den har stået på i årevis, konstaterer vidnet, som dog ikke er klar over, hvad der helt konkret ligger bag.

Men han vurderer, at når de to familier ikke selv slås i kvarteret, så er det i stedet politiet, som bliver genstand for de unges aggressive adfærd.

Tilsyneladende uden at politiet gør noget aktivt for at forhindre det.

- Jeg har tænkt mig at videofilme det fra nu af, for ellers tror folk udenfor området nok ikke på det, slutter han.

Politiet genkender ikke billedet Sjællandske har forelagt ovenstående for politiinspektør Tom Trude, som har ansvaret for politiindsatsen på Motalavej.

- Jeg kan slet ikke genkende det billede, som beboeren her beskriver. Det er korrekt, at der var lidt uro i området, men det er jo ikke forbudt at færdes der. Vi har de seneste dage været massivt til stede på grund af flere voldsomme sammenstød mellem to grupperinger, og mens vi har været der, har der ikke været flere sammenstød, konstaterer han.

Han bekræfter, at der på et tidspunkt onsdag aften blev kastet et kanonslag i området:

- Men det var svært at se, hvor det præcis kom fra. Der var ikke tale om, at politiet flygter, men vi havde hundepatrulje ude for at opspore det og kørte i retning af området, hvor det kom fra, siger han.

Politiinspektøren afviser også, at visitationszonen ikke har nogen effekt.

- Det giver os et effektivt værktøj til at lave stikprøvevis kontrol af både personer og køretøjer for at søge efter våben, og visitationszonen sender også et klart signal om, at vi vil bruge de midler, som vi er blevet givet for at forhindre vold og uorden i området. Det er helt uacceptabelt, at en gruppe uromagere ved deres handlinger tager en hel bydel som gidsler og skaber utryghed.

Endelig nævner politiinspektøren, at der arbejdes med uroen på Motalavej på flere områder, og at det både handler om den tryghedsskabende, den forebyggende og efterforskningsmæssige indsats.