The Beatles Revival, der kommer fra Tjekkiet, gæster Slagelse på fredag.

Send til din ven. X Artiklen: Beatles genopstår i midtbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beatles genopstår i midtbyen

Slagelse - 24. august 2021 kl. 19:53 Kontakt redaktionen

Der er endnu engang lagt op til fællessang, dans og fest, mens overflødighedshornet af klassikere ventes at fylde grusparkeringspladsen ved Christiansgade og Frederiksgade i Slagelse nu på fredag den 27. august.

Her gæster The Beatles Revival fest- og koncertteltet, som i flere weekender har budt hundredvis af gæster indenfor.

Arrangørerne - Dantelt, der hører under Showtech, samt John Sashi Nielsen - håber på masser af publikummer, når de udødelige hits leveres af et ganske eftertragtet band.

- The Beatles Revival tager dig helt tilbage til de fede rytmer fra selveste The Beatles med ægte passion for musikken. De er derudover også kendt for at dykke helt ned i detaljerne med originalt orkesterudstyr, scenekostumer, sceneopstilling og koreografi. Du vil derfor kunne forvente en helt fantastisk musikalsk stemning, og mon ikke der også er stemning for en dans, spørges der retorisk.

Det koster 150 kroner at komme ind, og The Beatles Revival går på klokken 21. En dj lægger ud, mens vedkommende også efter koncerten med The Beatles Revival vil sørge for feststemningen.

Der har i flere weekender været høj stemning på parkeringspladsen. For nylig gæstede Johnny Deluxe, Italobrothers, Faustix og andre hitmagere scenen, ligesom arrangørerne hen over sommeren sørgede for storskærm ved EM-slutrunden, hvor Danmarks endestation som bekendt blev semifinalen.

relaterede artikler

Band ude med corona før fredagskoncert: Afløseren er allerede fundet 12. august 2021 kl. 20:32

Slagelse vælter sig i hits i weekenden 12. august 2021 kl. 10:45

Kamp på storskærm lukker gade i bymidte 07. juli 2021 kl. 07:57