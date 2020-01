Bauhaus har vundet: Kritiske beboere vil fortsat bide sig fast

- Vi er blevet lovet af politikere og forvaltning, at vi ikke pludselig får tilsendt en lokalplan, hvor vi kun får mulighed for at sende et høringssvar. Vi skal have noget at skulle sige, og jeg har da også bedt dem bekræfte, at det stadigvæk er holdningen. Vi agter at holde dem op på det, for det er ikke Bauhaus, vi jagter i den her sag. Det er det faktum, at man vil placere erhverv på den mark. Vi vil selvfølgelig bide os fast.