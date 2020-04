Fem-årige Sofia genforenet med katten Batman efter fem uger. Hunden Vilma på 10 år er også med på billedet, og baggrunden sidder storebror Elias på syv år.Foto: Mette Kærslund

Send til din ven. X Artiklen: Batman var fem uger om at finde det forkerte hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Batman var fem uger om at finde det forkerte hjem

Slagelse - 21. april 2020 kl. 14:14 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen måtte Mette Kærslund fra Slagelse trøste sin femårige datter Sofia, fordi hun så frygteligt savnede familiens kat Batman, som ikke havde vist sig siden 13. marts, hvor den blev lukket ud fra familiens nye hjem på Italiensvej i Slagelse.

Hvad datteren ikke vidste var, at hendes mor søndag var blevet kontaktet af køberne af familiens tidligere hus på Bjergbygade cirka to kilometer fra det nye hjem, som mente at have set Batman. Senere mandag fik Mette Kærslund en video af katten, og så var ellers med at komme af sted.

- Jeg var ikke et sekund i tvivl. Jeg kunne høre på hans miaven og skrigen, at det var ham, så jeg skyndte mig ud til dem, og han kom hen til mig med det samme, fortæller Mette Kærslund.

Hun havde hele tide fortalt sin datter Sofia og sønnen Elias på syv år, at Batman nok skulle komme hjem. Men især Sofia var meget ked af at undvære sin kat, så gensynsglæden var stor, da Batman igen kom hjem til Italiensvej.

Der har han nu ikke boet længe, for efter salget af familiens bolig på Bjergbygade havde den boet i sommerhus ved stranden. Og det er måske derfor, Batman vendte hjem til sit gamle hjem.

Mette Kærslund eftersøgte Batman på Facebook, mens var ellers ganske rolig. Ikke mindst fordi Batman også sidste år var væk i fem uger, inden han vendte hjem til hjemmet på Bjergbygade. Dengang under lidt mere dramatik.

- Jeg vidste bare, han ikke var blevet kørt ihjel. Han er skræmt fra vid og sans af biler. Selvfølgelig har han været i nærheden af biler, men han kommer ikke rigtigt tæt på dem, fortæller Mette Kærslund.

Og det er der en god grund til. Da Mette Kærslund for et år siden var ude at gå tur med den ene af familiens to hunde, så hun nemlig Batman blive kørt over af en bil. Men da bilen var kørt videre, var Batman væk.

- Han blev kørt ned for øjnene af mig, men jeg kunne ikke finde ham. Jeg tænkte, at han var væk, men pludselig en dag stod han og skreg ved døren, fortæller Mette Kærslund.

Det oplevede hun ikke selv, for familien var taget på ferie på Lanzarote. Men den ældste søn Nicklas, der nu er 20 år, var blevet hjemme, og han kunne ringe og fortælle, at Batman var kommet hjem.

- Han var fyldt med sår på siden og i hovedet. Han har nok ligget og helet et sted, gætter Mette Kærslund på.

Og et besøg hos dyrlægen viste hverken brækkede knogler eller andet alvorligt. Batman var sluppet med skrammer - og en skræk for biler.

Pudsigt nok havde Mette Kærslund drømt om Batman samme nat, som han første gang ko hjem.

- Jeg drømte en morgen, vi var på Lanzarote, at han var kommet hjem, og jeg var ude at købe ny kattebakke og så videre til ham. Senere samme dag ringer vores den store dreng, at nu er Batman altså kommet hjem, fortæller hun.

Familien har ud over katten Batman to hunde og to kaniner.