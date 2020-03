Byrådet skal inden længe beslutte, om de vil bekoste omfattende forundersøgelser på Stigsnæs med henblik på et kommende center for motorsport. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Basis for motorsport skal undersøges

Slagelse - 10. marts 2020 kl. 07:44 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stigsnæs: Indtil videre er Stigsnæs nok mest kendt for sin sejlads til Omø og Agersø, det tidligere olieraffinaderi og rensningsanlægget RGS Nordic. Men står det til ivrige motorentusiaster vil Stigsnæs i fremtiden også blive kendt for noget helt andet - nemlig stedet, hvor det sker, hvis man er til motorsport i form af for eksempel motocross, speedway, gokart og rally.

Og ikke kun motorentusiaterne er klar til at »flytte ind« på halvøen på den sydvestlige del af Sjælland - også politikerne har vendt tommelfingeren i vejret i forhold til at samle flere lokale motorklubber på Stigsnæs til fælles bedste.

Men inden, det når så vidt, skal drømmene nu afprøves i virkeligheden, og til det formål har kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune netop anbefalet byrådet at sige god for at bruge én million kroner på at undersøge og afklare, om mulighederne også er tilstede.

- Forundersøgelser omfatter blandt andet støjkortlægning som grundlag for miljøgodkendelse samt afklaring af behov og muligheder for anlæg, lyder det blandt andet i udvalgets videre oplæg til byrådet, der allerede i vedtagelsen af budget 2019-2020 har afsat et rådighedsbeløb på i alt fem millioner kroner til motorsport på Stigsnæs.

Forundersøgelserne, såfremt byrådet siger god for dem, vil ske i samarbejde med Slagelse Auto Sport, Slagelse MX, Glumsø Speedway og Korsør Kart Klub.