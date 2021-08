Se billedserie Her et billede fra DM i Skills. Privatfoto

Barndomsvenner vil forsvare mesterskab

Barndomsvennerne Martin Rysgaard og Lasse Holmqvist er regerende danmarksmestre i brolægning og skal forsvare titlen til DM, der finder sted i skrivende stund.

Slagelse - 25. august 2021

Koncentration, præcision og det store overblik er der behov for, når DM i Brolægning løber af stablen under Have- og Landskabsmessen i Slagelse netop nu. Rettere fra den 24.-27. august.

De to 25-årige regerende danmarksmestre, Martin Rysgaard og Lasse Holmqvist fra Sørbymagle, skal forsvare titlen.

De har begge travlt med svendeprøven, så tiden til at øve DM-opgaven igennem har været knap. Alligevel glæder de sig til at konkurrere til DM.

- Selvfølgelig kommer vi tilbage igen i år og forsvarer vores titel til DM i Brolægning. Vi gør det både for titlen, æren og den prestige, det giver os individuelt, men også for vores undervisere og for vores arbejdspladser. De støtter alle enormt meget op om vores deltagelse i danmarksmesterskabet, siger Martin Rysgaard.

Barndomsvenner og teammates til DM

Til konkurrencen skal de dyste mod et andet hold om at brolægge et areal på 24 kvadratmeter på 21 timer. Modsat det virkelige liv må der ikke være småfejl, og qua arealets størrelse stiller konkurrencen store krav til præcision, overblik og arbejdstempo.

Men det er ikke uvant for Lasse og Martin at stå skulder ved skulder og være et team. Faktisk har de to kendt hinanden så længe, de kan huske tilbage. De har gået i folkeskole sammen i Vordingborg, hvor de begge voksede op. Og deres fædre arbejder sammen.

De har også kun rosende ord om hinanden, både som teammates og venner.

- Martin har et vanvittigt overblik, man kun ser hos få lærlinge. Han lægger stenene jævnt, så man er garanteret en flot finish. Jeg holder virkelig af at arbejde sammen med ham, og så er han en spasmager, der altid er klar på et godt grin. Han er nok et af de mest loyale mennesker, jeg kender, siger Lasse Holmqvist.

- Lasse er utrolig detaljeorienteret og dygtig til at se, når noget stikker ud. På den måde har vi forskellige styrker og komplimenterer hinanden godt i vores teamwork. Vi kan læse hinanden og ved, hvornår det er sjovt, og hvornår det er alvor. Og så er han altid god for en øl, hjælpende hånd og en sludder, siger Martin Rysgaard.

Til dagligt arbejder Lasse og Martin hos henholdsvis Dybdal Brolægning ApS og Byager's Brolægning ApS. Det er oplevelserne på deres arbejdspladser, hvor de startede som arbejdsdrenge i deres sabbatår, der overbeviste drengene om, at de skulle i gang med erhvervsuddannelsen som brolægger på NEXT Uddannelse København.

- Nogle gange ved jeg ikke, om det er faget eller firmaet, jeg er mest forelsket i. Vi har et vanvittigt godt samarbejde og venskab både professionelt og privat mellem kollegerne. Det er så vigtigt, at man har det godt på sit arbejde, når det er der, man tilbringer det meste af sin tid, slår Lasse Holmqvist fast.

Både Lasse og Martin mener, at unge bør vejledes mere om erhvervsuddannelserne og de håndværksfaglige karrieremuligheder. De gik begge gymnasievejen, fordi alle deres bekendte i folkeskolen gjorde det, og de oplevede, at gymnasiet mest af alt forberedte dem til en videregående uddannelse på universitetet.

- Ingen studievejledere eller lærere i folkeskolen og gymnasiet fortalte mig om de håndværksfagligeuddannelser. Hvordan skal unge mennesker så blive præsenteret for eller vælge erhvervsuddannelserne til? Det er ærgerligt, for der er i den grad behov for os, der kan et håndværk, bemærker Lasse Holmqvist.