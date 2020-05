Barndom ødelagt af svigt: Nu undskylder udvalgsformand

Ifølge udvalgsformand Helle Blak (SF), børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, er det en trist og sørgelig sag. Hun håber, at hele gruppen af i alt seks sammenbragte søskende får en form for oprejsning trods alt.

- Jeg håber, at de kan få følelsen af retfærdighed. Men jeg ved jo også godt, at uanset hvad politiet gør, så får de ikke deres barndom tilbage. Systemet skulle have været der for mange år siden, siger Helle Blak, der beklager på systemets vegne.