Barndom ødelagt af druk, vold og svigt: - Kommunen har altid ment, at vi løj

Igennem hele barndommen har Slagelse Kommune syntes alt andet end lydhør. To voksne søstre er så frustrerede, at de nu står frem med en livsberetning, der ikke burde være noget barn forundt. Deres mor afviser påstandene.

Ja, lyder det rungende fra to søstre, der nu bryder ud. Sarah og Sabrina Pedersen på 20 og 21 år er så frustrerede og harme over, hvad netop systemet, mere præcist Slagelse Kommune, har ladet ske i alle de år, hvor de som del af en sammenbragt søskendeflok på seks, hvoraf tre fortsat er under 15 år, ellers har prøvet at råbe op.

Svigter systemet, når kommuner i årevis lader småbørn og deres ældre søskende gå i skole med mærker på krop og sjæl i form af eksempelvis slag fra knytnæver og rande under øjnene, fordi mor og far har klædt endnu en nat i sprit og hash?

