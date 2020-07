Nu slås dørene op, og der satses blandt andet på en udendørs lounge - i et telt vel at mærke. Indehaveren af stedet er Nich Bagger. Foto: Carsten Lysdal

Bar gør klar til genåbning efter corona

Slagelse - 07. juli 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal

Indehaver Nich Bagger, der nu er eneejer af baren Woody i Skovsøgade i Slagelse, er klar til at slå dørene op. I hvert fald tillader situationen ikke længere, at der ingen penge tjenes.

- Egentlig er jeg tvunget til at åbne igen, så der kan komme gang i omsætningen. Ellers ender jeg med at sætte for meget til, lyder det fra ejeren, der endnu har til gode at få sin økonomiske håndsrækning fra staten i skikkelse af hjælpepakkerne for området.

Han indrømmer da også i den forbindelse, at han glæder sig enormt til dels at invitere folk indenfor igen, dels at få sine medarbejdere på arbejde.

Det sker fra på fredag, hvorefter åbningsdagene vil hedde onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra klokken 16 til 24.

Han har ni ansatte, som primært er bartendere, og også de glæder sig.

- De har ikke haft noget at lave i alle de måneder, lyder det fra Nich Bagger, der gør sig i specialøl, gin samt sport på storskærm.

Har styr på retningslinjer Der er ingen dikkedarer, når talen falder på de begrænsninger, der nærmest er kommet for at blive i kølvandet på corona-pandemien. Ifølge Nich Bagger ligger det ham meget sinde, at alle punkter i regelsættene følges.

- Førsteprioriteten er jo at overholde de regler, der er. Her sørger vi selvfølgelig for, at alt er i orden, og vi skal have købt håndsprit og i øvrigt sikre, at der holdes den afstand mellem gæsterne, der skal være, siger han.

Indehaveren har desuden været i kontakt med Slagelse Kommune om muligheden for et telt uden for baren, hvis mål nogenlunde vil svare til facaden. Mestendels på grund af det til tider knapt så sommerlige vejrlig.

- Vi havde egentlig planlagt bare at have en udendørs lounge, men på grund af vejret regner vi nu med et telt til 15-20 mennesker. Indenfor kan vi have cirka 40, så også der presses vi jo lidt, siger Nich Bagger, der i den henseende fortæller, at det ikke er abefesterne, der åbnes for.

- Det bliver et andet koncept, end vi plejer. Vi satser på noget hygge, og vi har blandt andet fået nyt cocktailkort, brætspil og terninger. På grund af reglerne om, at man for eksempel ikke må danse, er det godt med et koncept, hvor vi har overblik over vores gæster, pointerer han.

Samler på trofaste kunder Det er ingen hemmelighed, at de seneste måneder langtfra har været guldrandede. Også hos Woody har indehaveren måttet spæde til fra sin personlige opsparing.

Han håber derfor, at loyale gæster fortsat vil komme og støtte i fremtiden.

- I de tider, vi har nu, er det vigtigt at vide, at vi har nogle gæster og nogle, der støtter os, siger Nich Bagger, der har investeret i en række loyalitetskort, som kunder kan købe.

De fungerer som et medlemsskab til 195 månedlige kroner, som var baren et fitnesscenter.

Et krydderi er imidlertid, at man der sikres en gratis øl fra baren, når man måtte komme, ligesom der ydes 20 procent på køb alle dage.

- Det er rart at vide, at der er en fast kundestrøm. Vi må jo leve med de begrænsninger, vi ser, og ikke mindst prøve at finde en løsning på dem, og faktisk kan det godt svare sig at købe sådan et kort. Hvis bare man kommer 3-4 gange på en måned, er det tjent ind, påpeger han.