Hver aften klokken 21.00 går stifter og daglig leder af Korsør-firmaet Mina Group, Khalil Hussein »live« på Facebook her fra et studie sammen med medværten Zouger Abdullatif. Og så spilles der banko. Privatfoto

Bankospil hjælper udsatte unge og familier gennem coronakrise

Korsør-firmaet Mina Group, der hjælper udsatte unge, har succes med at aktivere unge og deres familier med et alternativt online bankospil. Her er tallene erstattet med anderledes og kreative opgaver, der skal løses under coronakrisen.

Slagelse - 14. april 2020

Ofte foregår det i en menneskefyldt sal rundt om langborde til lyden af høje stemmer, der flyder sammen og bliver til støj. Men et bankospil kan sagtens udspille sig anderledes.

Det har Korsør-firmaet Mina Group, der hjælper udsatte unge, fundet ud af.

Her bliver en »fuld plade« således kåret over det sociale medie Facebook. Og tallene på banko-pladerne er erstattet med anderledes og kreative opgaver, der skal løses under corona-krisen.

- Vi er en pædagogisk institution, så det er vigtigt for os, at man ikke går rundt og har det sværere end normalt i denne tid. Men nogle af vores allermest udsatte borgere er udfordrede, og de bliver dårligere. Så gennem spillet her forsøger vi at nå ud til dem og give dem indhold i hverdagen, forklarer stifter og daglig leder af Mina Group, Khalil Hussein.

Vindere hver dag Opgaverne, der fremgår af en ny spilleplade hver uge, lyder således på alt lige fra »bag en kage« til »gå mindst 5.000 skridt i naturen« og »send et brev, en SMS eller besked til en ven, du savner i denne Corona-lockdown«

Når man som deltager har løst en opgave, lægger man et billede eller en video op som dokumentation på Mina Groups Facebook-side.

Herfra er der både præmier dagligt til de personer, der klarer en opgave bedst og mest kreativt. Og præmier ugentligt til den person, der løser alle opgaver og dermed får en fuld plade. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sådan her ser en banko-plade ud. Den skal

inspirere og motivere spillerne til at løse

opgaver i løbet af coronakrisen. Formålet er

at give særligt udsatte unge og deres familier

indhold i en hverdag, som får mange kan føles svær.



- Vinderne bliver kåret, når vi hver aften går klokken 21.00 »live« på Facebook. Og her er det virkelig lykkedes at samle folk, forklarer Khalil Hussein, der selv gør det som vært for banko-spillet sammen med Zouger Abdullatif, der er cheftræner for et U14 hold i Næstved Boldklub.

Ifølge værtsparret er målgruppen nemlig særligt udsatte unge og deres familier. Her havde de forestillet sig at samle omkring 50 deltagere. Men det har i dag vist sig, at bankospillet er nået meget længere ud.

Flere end 21.000 visninger Efter den første uge havde de såkaldte live-udsendelser på Facebook således fået flere end 21.000 visninger.

- Og når man pludselig kan samle så mange mennesker med i en live-udsendelse - hvor man også har mulighed for at chatte - så er man jo næsten sammen. Bare hver for sig, som regeringen opfordrer os til, konstaterer Khalil Hussein.

Ifølge stifteren af Mina Group er udfordringen for udsatte unge og deres familier, at de under nedlukningen af Danmark har mistet store dele af deres sociale netværk - som de før fandt i f.eks. fritidsklubber og til sportsaktiviteter.

- Det er svært for dem, fordi de har mistet deres sikkerhedsnet. Så den almene måde at søge hjælp eller tilflugt på har ændret sig, og så kan de blive angste, forklarer Khalil Hussein.

Et sundt fællesskab Men ifølge Korsør-firmaets daglige leder henvender banko-spillet sig ikke kun til udsatte - også ressourcestærke familier er nemlig hoppet med på bølgen.

Og det skaber et sundt fællesskab, mener han.

"Når vi er sammen på kryds og på tværs på denne her måde, så bliver en dyster tid mindre dyster. Vi glemmer bekymringerne. Og det, tror jeg faktisk, gælder for os alle."

- Khalil Hussein, stifter og daglig leder af Mina Group - Khalil Hussein, stifter og daglig leder af Mina Group Ifølge Khalil Hussein kan udsatte og ressourcestærke familier nemlig nemt lære noget af hinanden.

- Og når vi er sammen på kryds og på tværs på denne her måde, så bliver en dyster tid mindre dyster. Vi glemmer bekymringerne. Og det, tror jeg faktisk, gælder for os alle, forklarer han.

Derudover er Khalil Hussein rørt over, at også erhvervslivet har haft overskud til at støtte projektet trods coronakrisen, der presser flere på økonomien.

Selv om spillet er støttet af TuborgFondet, er præmierne nemlig ofte givet som en donation fra lokale butikker i Korsør og omegn.

Giver noget at se frem til - Vi har ikke været ét eneste sted, hvor vi har været inde for at købe en præmie for pengene fra TuborgFondet, hvor de (erhvervsdrivende, red.) ikke har lagt det dobbelte oveni. Så præmierne er langt større, end vi har haft budgetteret med, forklarer Khalil Hussein og peger på, at én af præmierne for eksempel er en cykel til en værdi af 3.500 kroner.

Dén og andre præmier er altså det, som deltagere i banko-spillet kan vinde i de fire uger, spillet varer. Denne uge er den tredje og anden sidste uge, det er i gang.

Men alle interesserede kan stadig nå at være med, understreger Khalil Hussein, som allerede har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagere i spillet.

- Nogle er endda kommet med blomster og chokolade til os som tak, fordi vi har skabt det her banko-spil, som de sidder og venter trofast på hver aften klokken 21.00. Det bringer smil på læben. Og det giver folk noget at se frem til, slår han fast.

Ønsker man at deltage, findes spillepladen på Mina Groups Facebook-side. Hver formiddag uploades her en video, hvor man i en kommentar kan lægge f.eks. et foto af sine løste opgaver op.