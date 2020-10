Se billedserie Liam Løvenfeldt Nielsen på otte år var glad for den præmie, som han fik overrakt af Michelle Jensen fra Legeheltene.

Banko gav humør og røde kinder på sygehus

Bankospil fik børn og voksne til at trampe som elefanter og danse om ikke eksisterende juletræer for at få sygdom lidt på afstand.

Slagelse - 16. oktober 2020 kl. 11:41 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det blev lidt sjovere at være barn, der er indlagt på Slagelse Sygehus torsdag.

Her var der nemlig arrangeret såkaldt bevægelsesbanko arrangeret af Legeheltene, der er startet af Børneulykkesfonden.

Legeheltene arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn mellem 1-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Det nye koncept er en nyfortolkning af det traditionelle bankspil, og målet er at få børnene op af hospitalssengen og i bevægelse. Hvilket er meget vigtigt for deres helbred.

- Det er bare luksus det her, lød det fra Benedikte Kit Christensen, mor til Liam Løvenfeldt Nielsen på otte år, der ikke lige kunne springe omkring som han ville, idet han hele tiden skulle huske at trække »rullemarie« i form af et dropstativ efter sig.

Det forhindrede ham dog ikke i med stor begejstring at følge med i bankospillet og lave de gymnastiske øvelser på stedet undervejs. Og glæden var stor, da han fik rækken fuld og kunne indkassere sin præmie hos legehelten Michelle Jensen.

Juletræ og tramp Konceptet handler som nævnt om at få børn til at bevæge sig, så det gjaldt ikke kun om at sætte sig ned og krydse af på bankotavlen.

- Nummer syv. Det er et tal, som jeg kan tælle til. Så lad os hinke syv gange, lød det for eksempel fra Michelle Jensen.

Det kunne Ronja Wismarck på tre år sagtens finde ud af sammen med sin mor Maja.

Hun kunne fortælle, at Ronja er indlagt med hovedpine og kort inden bankospillet havde været i en MR-skanner, hvor det jo var meget vigtigt, at hun lå meget stille.

- Så det er rigtig dejligt, at hun nu får lejlighed til at bevæge sig, sagde Maja Wismarck.

Da tallet tre blev råbt op, var der også en overraskelse til Ronja.

- Er der nogen her, der er tre år, lød det fra Michelle Jensen.

Det kunne Ronja sige ja til, og så vankede der en ekstra præmie i form af noget af det legetøj, der som tidligere nævnt er skænket af Salling Group.

Et andet tal betød, at deltagerne skulle trampe i gulvet et antal gange.

Da tallet 24 blev råbt op, gav det også anledning til masser af bevægelse.

- Nu skal vi danse om juletræ, lød det fra Michelle Jensen, og så blev der dandet rundt til den store guldmedalje, for Liam og hans families vedkommende med »rullemarie« som juletræ.