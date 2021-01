Café Viking er ramt hårdt af coronanedlukning. Indehaveren bliver afvist i ønsket om en erhvervskonto, og derfor kan han ikke få del i hjælpepakker. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Bankers nej tvinger værtshus i knæ: »Det er simpelthen ikke rimeligt« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bankers nej tvinger værtshus i knæ: »Det er simpelthen ikke rimeligt«

Indehaver af Café Viking har ansøgt om erhvervskonto i flere banker, men får et nej alle steder. Det betyder samtidig, at han ikke kan få del i corona-hjælpepakker, hvilket gør ondt.

Slagelse - 15. januar 2021 kl. 14:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

»Det første, jeg skal høre om: Har du spillemaskiner? I så fald kan du ikke være kunde hos os.«

Sådan har meldingen lydt til Jørgen Baldersø, indehaver af Café Viking i Slagelse og desuden med eget CVR-nummer, hver gang han hos banker har ansøgt om en såkaldt erhvervskonto.

Han har siden februar sidste år, kort før den første nedlukning af landet, stået for beværtningen i Frederiksgade, men han har klaret skærene på egen hånd og med egne midler. Også i tider, hvor det var svært, fordi han ikke kunne byde kunder på en tur i baren.

Afskåret fra hjælp Noget tyder imidlertid på, at det fortsætter. Således kan han ikke få del i regeringens nødhjælp, alene fordi han ikke har en erhvervskonto i en bank, hvilket er et krav for udbetaling af støtte.

Det er dog langtfra ham selv, der ikke har været vågen og taget teten, men flere bankers blanke afvisning af Jørgen Baldersø som erhvervskunde.

- Jeg har spurgt og ansøgt hos flere, men svaret er alle steder det samme. Det er ikke fair, lyder det på Café Viking, hvor det ligesom mange andre steder strammer til økonomisk.

Afslagene skyldes, at ejeren på sin beværtning har spillemaskiner, og at de potentielt kan bruges med henblik på hvidvask.

- Men hvad så, når kunderne betaler en øl med en 20'er, spørger han retorisk og undrer sig over argumentet.

Regninger og udgifter Han har hidtil haft to ansatte ud over ham selv.

- Men de er nu fyret, påpeger Jørgen Baldersø, som ikke ønsker del i kompensationsordninger med henvisning til lønnen.

- Men jeg har jo også husleje, udgifter til strøm, vand og varme for tusindvis af kroner, som jeg i øjeblikket må betale selv uden at vide, hvornår jeg kan åbne igen og få en indtægt. Det er simpelthen ikke rimeligt. Det er reelt set bankerne, der gør, at vi knækker nakken, forklarer indehaveren, som beskriver sig selv og sin forretning som »megapresset«.

Danske Bank, som er en af en håndfuld banker, han har kontaktet, går ikke ind i personsager.

- Men helt generelt kan vi sige, at vi som bank er forpligtet til at kende vores kunder og kundernes brug af banken. For erhvervskunder betyder det blandt andet, at de skal kunne dokumentere og sandsynliggøre, at virksomheden erhverves og drives på en lovlig samt økonomisk ansvarlig og holdbar måde. Såfremt vi vurderer, at dette ikke er tilfældet, oplyser vi kunden, at der er manglende gennemsigtighed i forretningsmodellen, lyder det i et svar til Sjællandske.

Hos Café Viking kan svaret ikke bruges til noget som helst.

- Men jeg håber så sandelig, at der nogle banker, der tænker sig om. Jeg risikerer at måtte lukke, fordi bankerne er blevet enige om ikke at hjælpe os, og fordi det at have en erhvervskonto er et krav for overhovedet at få del i nogen støtteordninger fra statens side. Det er et stort problem, raser han.