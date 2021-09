Kim Jansson (tv.) og Lars Moss er blandt bekymrede forældre, der ikke tør sende deres børn over Slotsalleen i Slagelse, som de ellers skal for at komme i skole på Antvorskov Skole. Bilerne holder ikke tilbage ved forgængerfelt - derimod overhaler de ind over det. Foto: Thomas Olsen

Bange for at sende børn i skole: Kommer de levende hjem?

Forældre frygter for sikkerheden. Særligt et fodgængerfelt, som skolebørn bruger på Slotsalleen i Slagelse, vækker bekymring. Bilister kører for stærkt, holder ikke tilbage og overhaler. Frygten er, at det en dag går alvorligt galt.

Slagelse - 15. september 2021 kl. 06:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Skal et barn dø, før kommunen griber ind? Dét spørgsmål stiller både Kim Jansson og Lars Moss sig selv hver dag, når de sender deres egne børn i skole.

På vej dertil skal de nemlig krydse Slotsalleen i Slagelse, og her er trafikforholdene så farlige, at fædrene holder vejret og krydser fingrene for, at det ikke går alvorligt galt. Lige nu er det nemlig kun et spørgsmål om tid, frygter de.

- Jeg har prøvet at måtte hive min søn ind. Ellers var han blevet kørt ned, fortæller Kim Jansson.

- Det er der desværre mange eksempler på, bekræfter Lars Moss.

Kim Jansson nikker. - Ja, ugentligt, siger han.

Ifølge de to fædre, der bor lige i området og har børn gående på Antvorskov Skole, er det største problem et fodgængerfelt, der ikke er synligt nok for bilisterne. Det betyder, at biler ofte ikke holder tilbage, som de skal - eller overhaler biler, der gør.

Blind vinkel - Børnene går direkte ud i en blind vinkel. De tænker: »Der er en voksen, der har set mig.« Og så træder de ud og risikerer at blive ramt af den bil, der kommer kørende som den næste, fortæller Kim Jansson.

Han mener, at problemet blandt andet opstår, fordi nogle forældre faktisk vælger at parkere lige ved fodgængerfeltet for at sætte deres børn af dér i stedet for ved skolen, der ligger ned ad en sidevej til Slotsalleen.

- Så når en bil endelig holder tilbage for en fodgænger, tror de andre bilister, at bilen bare parkerer, siger han.

Her sker den farlige overhaling - og desværre for ofte. Artiklen fortsætter efter billederne...

En mørk bil overhaler en hvid bil - det koster normalt et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kroner. Men på Slotsalleen sker det dagligt. Foto: Thomas Olsen

Når forældre parkerer foran fodgængerfeltet som her, overhaler de andre biler. Så når en bil - endelig - holder tilbage for en fodgænger, tror andre bilister, den parkerer, og foretager den farlige overhaling. Foto: Thomas Olsen

- Jeg har stået midt i fodgængerfeltet med hånden på en kølerhjelm af én, der var i gang med at overhale, mens jeg og børnene var på vej over, fortæller Lars Moss.

Kvinde påkørt Problemet - helt konkret - er, at lyssignalet over fodgængerfeltet er delvist dækket af blade fra to træer, der står på hver side af vejen. Og så er de hvide striber på vejen efterhånden så slidte, at de ifølge fædrene er til at overse for bilisterne, der desuden ofte kører i for høj fart.

Kim Jansson har blandt andet brugt kommunens service »Giv et praj«, hvor borgere for eksempel har mulighed for at angive et farligt trafiksted.

- Jeg fik en melding om, at de (kommunen, red.) havde set det - men så skete der ikke mere, fortæller han.

Derfor gik Kim Janssons kone til politiet - to gange - ligesom parret i fællesskab bestilte en fotovogn. Heller ikke dét rykkede på noget.

Så da Kim Jansson en dag måtte hjælpe en kvinde, der blev påkørt og fløj hen over kølerhjelmen på en bil længere nede ad vejen, da de begge befandt sig i et vejkryds, fik han nok - og skrev til Slagelse Kommune.

Må rykke for svar - Vi vil kraftigt anmode om, at der bliver etableret fartbump på strækningen, og at fodgængerovergangen ved FOB (på Slotsalleen, red.) markeres meget tydeligere end i dag. Fx opmaling af vejen, ekstra fartbump osv. Det vigtigste er dog et helleanlæg. Da det vil modvirke, at bilisterne overhaler i fodgængerovergangen. Det er den farligste situation, skrev Kim Jansson i mailen, der var skrevet på vegne af ham og hans kone - og øvrige bekymrede forældre. Artiklen fortsætter efter billederne...

Det kan tage lang tid at komme over fodgængerfeltet. Bilerne på Slotsalleen holder nemlig sjældent tilbage, selv om de skal. Foto: Thomas Olsen

Et af problemerne er, at fodgængerfeltet er slidt ned, lyder det. Foto: Thomas Olsen

- Samtidig bør der i krydset, Antvorskov Allé, Teglværksvej, Slotsalleen etableres en rundkørsel, for at alle har farten nede i krydset, og farten holdes nede generelt på Slotsalleen. Det havde i hvert fald medvirket til, at den tilskadekomne kvinde fra i morges ikke havde fået en flyvetur ind over en bil, lød det uddybende i mailen.

Mailen blev sendt den 26. marts til borgmester John Dyrby Paulsen (S) - samme dag en kvinde blev påkørt - men den 5. maj - seks uger senere - måtte Kim Jansson rykke for svar.

Intet er sket Den 12. maj svarer en projektmedarbejder fra Center for Miljø, Plan og Teknik med en beskrivelse af, at kommunen forventede at etablere cykelbaner og midtermarkering på Slotsalleen - faktisk denne sommer.

- Midtermarkeringen bliver fuldt optrukken omkring fodgængerovergangen, så det bliver tydeligt for bilisterne, at de ikke må overhale på strækningen omkring fodgængerovergangen, lød det i mailen, hvor medarbejderen tilkendegav, at Slagelse Kommune var klar over problemet.

- Slotsalleen i Slagelse ligger i dag uden kørebaneafmærkning på størstedelen af strækningen, hvilket får den til at syne bred, og for nogle bilister lægger det desværre op til for høj hastighed, hvilket vores målinger også bekræfter, lød det således videre beskrevet.

Alligevel er der intet sket. Bilerne suser stadig frem og tilbage i for høj fart, overhaler ind over fodgængerfeltet og lader fodgængere - ofte skolebørn - stå og vente, før de kan krydse vejen. Det kunne Sjællandske ved selvsyn konstatere, da Kim Jansson og Lars Moss inviterede forbi en almindelig hverdagsmorgen.

Tør ikke lade børn bruge vej - Det er ikke et cirkus, som vi har bestilt til jer - det er sådan her hver dag. Hver eneste dag, konstaterde Kim Jansson, da både en forælder parkerede ved fodgængerfeltet, en bil overhalede indover, og adskillige bilister - sågar en politibil - ikke overholdt vigepligten.

- Jeg har afbrudt Teams møder for at hente mine børn, fordi jeg tør ikke sende dem over vejen alene. Min kone og jeg købte ellers hus her, fordi det er tæt på skolen. Men nu sidder jeg med en klump hver gang, de skal i skole, siger Kim Jansson.

Lars Moss nikker. Han har det på samme måde.

"Det skal ikke være sådan, at man som forælder hver dag siger: »Puha, så kom alle børnene levende hjem igen.«"

- Lars Moss, far til skolebørn - Lars Moss, far til skolebørn - Men det bør jo ikke være sådan. Det skal ikke være sådan, at man som forælder hver dag siger: »Puha, så kom alle børnene levende hjem igen,« fastslår han.

Ifølge både Lars Moss og Kim Jansson er frustrationen særlig stor, da Slagelse Kommune har givet udtryk for at kende til problemet.

Men alligevel - i hvert fald umiddelbart - nedprioriterer at gøre noget ved det.

- Jeg synes, det er et tillidsbrud. Jeg synes, det er en helt forkert prioritering, og jeg kan ikke forstå, hvad der er vigtigere, end at børn kan komme sikkert i skole. Der er helt sikkert mange vigtige ting i en kommune. Men sikker skolevej må være én af dem, siger Kim Jansson.

Kommune »vil se på det« Hvis ikke fodgængerfeltet ordnes, så det bliver sikkert at benytte, bør det nedlægges, mener de to fædre.

- Lige nu fungerer det som en falsk tryghed - for man tror, at man kan komme sikkert over - men det er jo ikke sådan, det er i virkeligheden, vurderer Lars Moss.

Sjællandske har kontaktet Vej og Trafik i Slagelse Kommune. Her oplyser Jan Lund, at kommunen vil se på at beskære de træer, der måske gør det svært for bilister at se lyssignalet ved fodgængerfeltet på Slotsalleen. Derudover kan man se på, om striberne på vejen skal males op igen, siger han.

- Hvis ikke stedet er synligt, skal vi selvfølgelig have gjort noget ved det, det er klart, siger Jan Lund, der i høj grad tror, det er lyssignalet, der skal synliggøres.

- Bilisterne ser ikke ret meget ned på vejen, når de kører, så jeg tror ikke, det er striberne, der er det største problem. Men selvfølgelig skal man stoppe op ved et fodgængerfelt, når nogen står og skal over, siger han.

Jan Lund vurderer, at hverken beskæring af træer eller maling af vejstriber vil være nogen stor udgift for kommunen. Derfor kan han ikke svare på, hvorfor det ikke er blevet gjort noget før.

- Jeg vil se på det med det samme, fastslår han.