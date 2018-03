Se billedserie Jytte Munch Olsen, for bordenden, glæder sig over, at hun har fået flere med på bamse-strikkedillen. Foto: Thomas Olsen

Bamsemor har fået 1000 børn og en strikkeklub

Slagelse - 28. marts 2018

Produktionen af krammebamser er sat kraftigt i vejret, efter at Jytte Munch Olsens oprindelige solo-projekt er blevet til en hel klub af i øjeblikket otte ældre kvinder, der hver fredag mødes i Alliancehaven for at strikke de små bamser, som både gør lykke hos børn, når de er til læge, og hos demente på kommunens plejecentre. Foreløbig er det blevet til 1000 færdige bamser og 300, som Jytte skal have med hjem for at gøre dem helt færdige - eller give dem sjæl, som hun siger.

Det var sidste forår, nu 76-årige Jytte Munch Olsen mistede sin mand Leif efter 57 års parløb. Leif var dement, og Jytte var formand for Pårørendegruppen til demensramte. Som en del af bearbejdelsen af sorgen gik Jytte i gang med at strikke små bamser, og da det blev september, begyndte bamse-strikkeriet i Alliancehaven, som idrætskonsulent i kommunen, Bente Nørgaard, havde opfordret Jytte til at sætte i gang.

- Jeg sprang til med det samme, og indtil videre har min egen læge fået 600 bamser til børn, når de skal stikkes i armen, og vi har delt cirka 200 ud på plejecentrene. Der var en mand et sted, som ikke ville gøres i stand om morgenen. Han ville ikke have dynen af, men da han så fik en bamse, blev han tryg, fortæller Jytte.

Senest har demensafsnittet på et plejecenter i Fuglebjerg også bestilt bamser, og Jytte er slet ikke nervøs for, at produktionen skal overstige efterspørgslen, for plejecentrene skal have flere.

Medlemmerne af Bamsemors klub strikker bamsekroppene, som Jytte så tager med hjem for at sy arme og ben på. Derefter kommer de to dage i fryseren for at blive sterile, inden de bliver pakket i plasticposer.