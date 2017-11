Artiklen: Balladen er slut: Slagelse har valgt at dele borgmesterposten

Balladen er slut: Slagelse har valgt at dele borgmesterposten

Således får de hver to år på posten som borgmester. John Dyrby Paulsen får de førset to år på posten, erfarer sn.dk.

Efter ni dages forhandlinger er der altså nu sat hele to navne på borgmesterposten i Slagelse.

På selve valgnatten kunne John Dyrby Paulsen ellers fortælle pressen, at han har 17 mandater bag sig i en konstituering, og dermed nøglen til borgmesterposten.

Men et halvt døgn efter at socialdemokraten John Dyrby Paulsen (S) erklærede sig som kommende borgmester i Slagelse, begyndte taburetten allerede at vakle.

Radikale Venstre var nemlig ikke længere med på udelukkende at pege på socialdemokraten, som ellers trådte ud af byrådssalen tirsdag nat og berettede, at han med et flertal bestående af 17 mandater - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre - havde opbakningen i hus.

Fløjene har stået med 15 på hver side og med Villum Christensen i midten.

Han har ikke ønsket at bakke op om den siddende borgmester Sten Knuth efter forårets brintbusballade, hvor en projektmedarbejder blev fyret, hvor Kommunernes Landsforening indledte undersøgelser bag om ryggen på borgmesteren, og hvor både Villum Christensen og John Dyrby Poulsen blev beskyldt for at stå bag en drejebog, der skulle føre til flere kommunale topembedsmænds fyring.

Og indtil torsdag har han heller ikke villet peje på det rødt bystyre, men mindre der var en bredere opbakning som grundlag.

Så sent som onsdag aften forsøgte de tre blå partier, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, at opnå opbakning til en bred konstituering.

Blandt andet fravalgte man Sten Knuth som borgmesterkandidat og pegede i stedet på enten Venstres Knud Vincents eller Dansk Folkepartis Ann Sibbern, men disse forslag vandt ikke gehør hos de øvrige partier.

