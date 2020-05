Bakkede ind i anden bil – nu sigtet for spritkørsel

Politiet fik mandag klokken 12.03 en anmeldelse om, at der sket et mindre færdselsuheld på p-pladsen ved Netto på Østre Alle i Slagelse.

En bilist – en 37-årig mand fra Slagelse – var bakket ind i en anden bil med en 45-årig mand fra Slagelse som fører, og de to mænd havnede i en højlydt meningsudveksling.

Da politiet ankom til stedet, viste en alkometertest, at den 37-årige havde en promille, der var et solidt stykke over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.