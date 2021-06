Bagmand vil frifindes: Dømt to gange på et år

31-årig rocker idømt 12,5 års fængsel. Dommen fungerer som krydderi til de 2,5 års fængsel, han blev idømt i fjor. Manden har anket til frifindelse.

31-årige Saed Alioua kan lægge 12,5 år oven i de 2,5 års fængsel, han fik i efteråret. Han menes at være en af bagmændene i stor smuglersag. Flere skal bures inde, siger specialanklager.

Slagelse - 30. juni 2021

Lægger du alle domme i sagskompleks vedrørende indsmugling af 125 kilo amfetamin sammen, er der i alt udmålt straffe på lige godt 58 års fængsel til nu i alt ti personer.

Ifølge specialanklager Skipper Pelle Falsled, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, kan der dog komme flere til.

- Min fornemmelse er, at der mangler nogle folk endnu. Det ser dog ud til, at vi nu har fået dømt nogle af dem, der har foranstaltet og planlagt det hele, siger han nogle timer efter endnu en domsafsigelse i sagen.

Tirsdag blev et fuldgyldigt medlem af rockerklubben Satudarah således dømt i sagen, og da hammeren faldt, lød dommen på 12,5 års fængsel til rockeren Saed Alioua.

Han er 31 år og betragtes som en af bagmændene. En af dem, der ikke har rørt ved nogen af de kasser med kilovis af amfetamin, hvilket andre er dømt for, men ifølge politiet har stået for at planlægge og foranstalte kørslen af de 125 kilo narko i maj 2020.

Han har igennem hele sagen nægtet sig skyldig og ankede såmænd også til frifindelse, efter dommen var faldet tirsdag ved Retten i Næstved.

Som forventet Ifølge specialanklageren er dommen på 12,5 års fængsel på linje med påstanden fra anklagemyndighedens side.

- Der er reelt tale om en tillægsstraf til en dom, han blev idømt i efteråret. Her fik han 2,5 års fængsel, og så lander vi på 15 år, hvilket er det, jeg gik efter, siger en derfor tilfreds specialanklager, der her også uddyber, at politiet slet ikke har sat punktum i sagen.

Ordensmagten er altså langtfra færdig med at efterforske komplekset, og flere personer kan som skrevet være på vej på anklagebænken.

Rockere og sympatisører Der er ikke kun faldet domme på baggrund af indsmugling og kørslen af fem papkasser, som blev pakket på en adresse i Sorø og kørt videre til Slagelse i en bil, mens en følgebil fulgte i halen.

Der har også været tale om afpresning.

Den seneste dom faldt 10. juni i år, hvor en kvinde og en mand i starten af 20'erne blev idømt henholdsvis 5 og 13 års fængsel for at have deltaget i indsmuglingen. De blev fundet skyldige i at have transporteret to papkasser med sammenlagt 50 kilo amfetamin fra en adresse i Slagelse til en adresse i Køge. Det foregik 9. maj i fjor.

Der er tale om rockermedlemmer og sympatisører, lyder det fra politiet.

Begyndte med et indbrud Sagen opstod tilbage i maj 2020, hvor politiet i forbindelse med en efterforskning af indbrud valgte at ransage en adresse i Slagelse.

Her fandt man 62 kilo amfetamin.

- Den videre efterforskning pegede så i retning af, at der i alt i sagen indgik 125 kilo amfetamin, har Skipper Pelle Falsled tidligere beskrevet over for Sjællandske.

Siden er flere blevet dømt. I januar tilstod en 29-årig mand sin rolle vedrørende 50 kilo stof. Det udløste en dom på ti års fængsel, og i maj blev en kvinde idømt to års fængsel for en mindre mængde.

