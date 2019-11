Se billedserie Ledelsen i Bagerkompagniet pålægges konkurskarantæne.

Send til din ven. X Artiklen: Bagerkonkurs koster flere års konkurskarantæne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bagerkonkurs koster flere års konkurskarantæne

Slagelse - 13. november 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Hansen, Michael Clausen og direktør Carsten Forsberg pålægges alle konkurskarantæne.

Det betyder, at de tre, som kuldsejlede i forsøget på at drive bagerfirma i form af Bagerkompagniet, ikke må deltage i ledelsen af en virksomhed de næste to år.

Det skriver Sjællandske onsdag.

Selskabet bag, MBC+T Engros, gik konkurs i juni 2018 efter få måneders reelt bagervirke, og efter man et halvt år forinden formelt havde overtaget bager Dan Mejsners forretninger i eksempelvis Priorgade i Slagelse.

De tre ledende figurer slog ifølge retten for stort brød op og endte således også med krav fra kreditorer svarende til syv millioner kroner. Størstedelen af gælden er dog oparbejdet efter konkursen og derfor i den periode efter lukningen og fyringen af medarbejdere, hvor der ikke blev tjent penge.

Således lyder de samlede medarbejderkrav i dag på 3.079.689,19 kroner, mens gæld til Skat tegner sig for de 1,4 millioner kroner. I det første halvår blev der hverken betalt moms, A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

Ledelsen i det krakkede bagerselskab skal ydermere betale sagens omkostninger svarende til 59.437,50 kroner pr. næse.

Kurator Anders Bendtsen, Lind Advokataktieselskab, sendte de tre i retten for »groft uforsvarlig forretningsførelse«. Ifølge førstnævnte har de tre handlet uansvarligt, men faktisk er det ikke gælden, retten dvæler ved som et argument for en karantæne.

- Det må efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at konkursen skyldes et svigt i produktionsapparatet, og at de prognoser, der blev lavet for de enkelte butikker, ikke holdt stik. Indtjeningen var således ikke som forudsat, skriver retten og slår fast, at der lægges vægt på et iværksætterhensyn.

På dansk: Det er lovligt at fejle.

- Retten finder ikke, at selve gældens størrelse, og at det, at der er stiftet en ikke ubetydelig gæld til Gældsstyrelsen, i sig selv medfører, at forretningsførelsen har været groft uforsvarlig, præciseres det af retten, som tilfører, at »konkursen skyldes uforudsete forhold.«

Det er i stedet økonomistyringen i selskabet, eller mangel på samme, der giver flere hak i tuden.

Den har nemlig været af en »generelt utilstrækkelig« karakter, ligesom MBC+T Engros ikke har overholdt bogføringslovens regler, så »det derfor ikke har været muligt for kurator at undersøge eventuelle omstødelige dispositioner, eller om ledelsen har brugt midler til private formål,« som det fremgår af rettens digre kendelse.

Det er samtidig en påstand, som kuratoren har fremført i forbindelse med konkurssagens behandling, der dog bestrides af de tre, herunder Søren Hansen, som bar det primære ansvar for regnskaber i selskabet.

- Vi har hele tiden tilbudt at hjælpe med alt, hvad vi kunne. Men efter konkursen har vi ikke haft adgang til mails, siger Søren Hansen, som mener, at det er urimeligt at blive pålagt konkurskarantæne på den baggrund.