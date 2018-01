Bagerbutikker lever videre trods konkurs

25-årige Dan Mejsner har kastet håndklædet i ringen. Han er blevet købt ud af sit livsværk grundet truende personlig konkurs. Har har flere gange i 2017, i skikkelse af rekonstruktioner, forsøgt at forbedre driften i virksomheden. Og at han nu er endt på den personlige fallits rand, kan ifølge hovedpersonen tilskrives café-eventyret i Næstved. Til dels.

- Caféen kørte ikke godt og skulle stabiliseres, og det har jeg ikke været god nok til. Det har kostet mig rigtig mange penge, og nu kan jeg ikke mere, forklarer Dan Mejsner, der er glad for, at nye ejere vil køre bagersuccesen videre.

Om det også kommer til at gælde for caféen, vil fremtiden vise. Som udgangspunkt er den ikke en del af visionerne, oplyser de nye ejere, som Sjællandske har været i kontakt med.

De nye ejere, som har købt rettighederne til Mejsners navn, har dog generelt ingen tanker om at skrue ned for bagervirket.

De ønsker indtil videre at være anonyme grundet konkurssagen, men siger til Sjællandske, at man eksempelvis udvider med en butik. Egnens største vel at mærke i den røde stationsbygning på Sdr. Stationsvej i Slagelse.

Det oplyses også, at det var en fejl, da både bageri og butik i Priorgade i Slagelse blev udbudt til leje for et par måneder siden. Det er nemlig kun bageriet, der lukker ned. Butikken lever videre, bekræfter ejerkredsen, som indtil videre vil flytte de bagende ansatte til Glumsø, indtil et nyt, stort bageri står klar et sted mellem Slagelse og Næstved. Nærmere placering offentliggøres senere.