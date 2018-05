Bagerbutik lukker efter kort tid

Ringe beliggenhed og deraf for få kunder får nu Bagerkompagniet til at dreje nøglen i Korsør. Butikken, der åbnede som »Mejsners« på Tårnborgvej kort før jul, har sidste åbningsdag i dag tirsdag.

- Vi har besluttet at lukke butikken i Korsør, således at vi kan koncentrere os om vores åbning i Slagelse på stationen samt i Marielyst, siger direktøren til Sjællandske.

Han lægger ikke skjul på, at det er svært at drive forretning i Korsør. Og særligt på Tårnborgvej.

- Vi har måttet erkende, at butikken ikke ligger optimalt, trods knap 6000 biler kører forbi i døgnet. Derfor har vi vurderet, at Korsør-forretningen ikke vil kunne bære en omkostning på et nyt make-over, hvor navneskifte er det mest markante, siger Carsten Forsberg, som ikke vægrer sig ved at takke korsoranerne for modtagelsen.