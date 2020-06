28. juni lukker bageriet i Nygade i Korsør. Foto: Helge Wedel

Bager lukker efter 10 år

Slagelse - 13. juni 2020

28. juni lukker Tom´s Bageri i Nygade i Korsør. Stine Aaby og Tom Læby Madsen siger farvel og tak efter 10 år sammen om forretningen, og dermed mister Korsør sin sidste, selvstændige bagerforretning, hvilket kunderne i dén grad har begrædt, efter at bagerparret offentliggjorde nyheden på Facebook.

- Vi vidste jo godt, at hvis vi traf beslutningen, ville der ikke være nogen bager tilbage i byen. Da min morfar var bager her, var der 13 bagere i byen, fortæller Tom Læby Madsen til Sjællandske.

Senere overtog hans morbror bageriet, hvor Tom i sin tid begyndte som arbejdsdreng.

- Her har været kunder nok. Det har været en oplevelse, siger bageren.

Baggrunden for alligevel at sige stop er ikke mindst en årelang strid med udlejeren om blandt andet huslejen. Bageren omtaler det som en indædt kamp. Nu er det nok, og de to vil lægge deres tid, energi og fokus andetsteds.

44-årige Stine er ved at tage en kontoruddannelse, mens 49-årige Tom, der i øjeblikket er sygemeldt med en brækket fod, er overbevist om, at han nok skal finde noget andet at lave.

- Jeg finder nok noget. Der mangler altid bagere, siger han.

At de senere år har været en prøvelse for dem, hænger blandt andet sammen med, at Tom, der dengang stod som indehaver af bagerforretningen, gik konkurs for et år siden. Det skete, efter at han havde investeret i en butik i Byskovcentret i Slagelse, og Stine blev syg.

- Lige pludselig arbejdede jeg alt for meget, og så havde vi ikke bundlinjen med, forklarer han.

Forretningen i Slagelse lukkede efter blot halvandet år, og efter konkursen kom Stine til at stå som indehaver af bageriet i Korsør.