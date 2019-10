Se billedserie Denne uge har børn fra Stillinge Børnehave bagt i den gode sags tjeneste. Resultatet efter dage med dej på hænderne blev således i går solgt, hvorefter pengene skal gå ubeskåret til BørneTelefonen. Foto: Fleur Sativa

Bageglade børnehavebørn samlede ind til BørneTelefonen

Slagelse - 11. oktober 2019 kl. 10:49 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kanelsnegle, cookies eller hvad med en pose popcorn-småkager? Hele ugen har børn fra Stillinge Børnehave i Kirke Stillinge været i køkkenet for at bage til den store guldmedalje.

Og i går skulle (bag)værket vurderes og - forhåbentlig - sælges.

Som børnehaven har gjort det flere år før, deltog både børn og pædagoger nemlig i den landsdækkende begivenhed »Bag for en Sag«, hvor de indtjente penge går til Børns Vilkårs arbejde med BørneTelefonen.

I Dagli'Brugsen havde børnene derfor fået lov til at stille et bord op. Herfra blev de forskellige kager solgt til 10 kroner for en pose - i den gode sags tjeneste.

Sidste år havde linjen, der tilbyder anonym rådgivning, nemlig 49.345 rådgivninger med børn og unge - om alt fra forelskelse og venskaber, til mobning, ensomhed og tanker om selvmord.

En mulighed for at lære Foruden at have det sjovt med at bage har børnene fra Stillinge Børnehave i løbet af ugen således også fået mulighed for at tale om netop de problemer, der kan fylde, når man er barn.

Og så har de samtidig lært mere om betydningen af at hjælpe andre, lyder det.

- Vi gør meget ud af at fortælle børnene, hvor pengene går til. Både så de kan fortælle kunderne det, men også for at vise dem, at man sagtens kan hjælpe, når andre har det svært, forklarer pædagog Lars Johansen og peger på, at begivenheden Bag for en Sag »falder lige ind i børnehavens ånd«:

- Til hverdag gør vi også meget ud af at snakke med børnene om spørgsmål som: »Hvad vil sige at være en god ven?«, »hvad vil det sige at hjælpe andre?« og »kan man trøste eller sætte et plaster på?«, og alt det her er en del af den læring, uddyber Lars Johansen.

Det er vigtigt med en ven Men det er imidlertid ikke kun børn fra Stillinge Børnehave, der denne i uge har pisket, bagt og dekoreret kager. På landsplan har 1500 institutioner og 85.000 børn i år deltaget i den tilbagevendende begivenhed, der er blevet afholdt siden 2005. Det er rekordmange.

Siden »Bag for en Sag« startede, er donationerne derfor steget for hvert år, og således blev der sidste år doneret 2.174.860 kroner til BørneTelefonen.

I Kirke Stillinge Børnehave samlede man sidste år cirka 2300 kroner ind, men i år håber børnehaven på at tjene endnu flere penge, så endnu flere børn i fremtiden kan få hjælp til at få det godt.

Noget, som også børnene, der står bag bagværket, synes, er vigtigt. Ifølge fem-årige Marley er det for eksempel særligt vigtigt, at alle børn har en ven.

- Hvis man har en ven, kan man altid hjælpe hinanden. Så hvis de falder ned, og de ikke kan komme op, så kan man give dem hånden. Og så har man også altid nogen at lege med, slår han fast.