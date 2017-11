Madkundskab er et af skolens vigtigste fag ? men også et af de mest nedprioriterede, mener bagedystvært Timm Vladimir, der tager en lektion på Vemmelev Skole i morgen onsdag. Foto: Madkulturen

Bagedystvært lærer på lokal skole

I to timer skal elevernes smagsløg og fantasi på Vemmelev Skole ved Korsør i morgen onsdag pirres med alt fra pæresyltetøj med fennikel og peber, syltede gulerødder med chili, fermenteret kål til syltede svampe. Og så skal eleverne selv sylte rødløg med et væld af krydderier, som de får med hjem.

Bagedystværten er i denne uge på Danmarksturné med budskabet: At madkundskab skal være et obligatorisk prøvefag, så det kommer på skoleskemaet fra 6. til 9. klase.

Foruden Vemmelev besøger han Frederiksberg, Odense, Horsens og Vrå som en kickstart på »Madkamp 2018«, hvor temaet er »Konserver din køkkenhave«. Her kan madkundskabselever fra hele Danmark prøver kræfter med at fermentere, tørre og sylte frugt og grønt fra den danske køkkenhave.

Men der er meget mere på spil end at kunne sylte gulerødder, rødbeder og ribs. Det handler om fødevarebevidsthed og om at ruste fremtidens forbrugere bedst muligt.

- Madkundskab er et af de få innovative fag, som både får elevernes hoved, hænder og sanser i spil. Det er ret unikt, og det er hamrende vigtigt. Både for eleverne selv og for os som samfund, at fremtidens forbrugere kan skelne imellem skidt og kanel. Det er det, som Madkamp og jeg slår et slag for, siger Timm Vladimir.