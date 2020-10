Byrådet har bevilliget 40 mio. kr. til daginstitutionsbyggeriet. Forventningen er, at byggeriet går i gang efter sommerferien næste år, og at den nye institution kan tages i brug i august 2022.

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtigt byggeri af børnehave får millionstøtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bæredygtigt byggeri af børnehave får millionstøtte

Slagelse - 07. oktober 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen

Når første spadestik til den nye daginstitution Skovsøbakken i Slagelse bliver taget til næste år, så bliver det ikke bare første spadestik til en ny daginstitution. Det bliver også første gang, at Slagelse Kommune sætter gang i et stort velfærdsbyggeri, hvor målsætningen er, at byggeriet også skal være bæredygtigt. Det er baggrunden for, at Realdania har valgt at støtte byggeriet med 1,4 mio. kr.

- Vi vil gerne være med til at indfri klimamålene. Vi har allerede eksperimenteret med bæredygtigt byggeri i forbindelse med EU-projektet Grøn Vækst i Byggeriet, men det her bliver første gang, at vi prøver at bygge bæredygtigt i stor skala. Det kommer til at koste lidt ekstra, og derfor er jeg utrolig glad for, at Realdania vil støtte os, siger formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA).

Slagelse Kommune er en af 11 kommuner, som har fået tilsagn om støtte fra Realdania-puljen, som har fokus på bæredygtigt byggeri. Den nye daginstitution skal ligge på Ndr. Ringgade i Slagelse, og når den står færdig, bliver den omdrejningspunkt for ca. 200 børns hverdag. Meningen er, at den nye, 1800 m2 store daginstitution skal have en såkaldt DGNB-certificering. For at få den certificering skal udledningen af CO2 minimeres i både selve byggeriet og i driften af bygningen, når den står færdig.

- Vores mål er, at nye daginstitution skal være i den bedste halvdel af de DGNB-certificerede byggerier. Med de klimaudfordringer verden står overfor, så er der brug for, at også kommunerne forsøger at bygge bæredygtigt. Og vi håber, at byggeriet kan give os erfaringer, som vi kan bruge næste gang, vi skal bygge bæredygtigt, siger Jørgen Grüner (SF), formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.