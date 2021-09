Se billedserie Fra rejsegildet ses her fra venstre direktør Kjeld Bjerg fra Bjerg Arkitektur, entreprenør Christian Berg, medlem af børne- og ungeudvalget Lis Tribler og formand for samme udvalg Helle Blak (udenfor partierne), dagtilbudschef Maj-Britt Thy, souschef i Børnehuset Nord Dorthe Hansen og leder af Børnehuset Nord Ole Lund. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtig børnehave på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bæredygtig børnehave på vej

I Slagelse vil daginstitutionen Jonslunden stå klar til brug til marts. Fredag blev der holdt rejsegilde.

Slagelse - 19. september 2021 kl. 16:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der er rigtig god vækst i Slagelse, hvilket også betyder stigende børnetal, så det gælder virkelig om at få byggeriet færdigt. Der er brug for pladserne.

Sådan lød meldingen blandt andet fra tidligere borgmester Lis Tribler (S) i forbindelse med fredagens rejsegilde på daginstitutionen Jonslunden på Jernbjerglunden 4 i Slagelse.

Lis Tribler er i dag medlem af børne- og ungeudvalget, og har siddet i byggeudvalget for den nye institution. Der er tale om en knap 1300 kvadratmeter stor institution, som kommer til at rumme 120 børn fordelt på tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper.

Børnehaven skal delvis erstatte Børnehus Nord på Kierulffsvej, der jo skal nedlægges i forbindelse med den store bygge-helhedsplan i Ringparken. I den nye børnehave skal børnene herfra samles sammen med andre børn, så andelsen af tosprogede kommer ned.

Leder af Børnehuset Nord Ole Lund bliver også leder af den nye institution, og han glædede sig i forbindelse med rejsegildet over, at medarbejderne har haft mulighed for at få indflydelse på byggeriets udformning.

Idræt og natur Det er firmaet Bjerg Arkitektur med hovedkvarter i Aalborg, der har tegnet børnehaven, og direktør Kjeld Bjerg kunne fortælle om en børnehave, hvor der er satset meget på natur og idræt samt bæredygtighed. Det sidste i form af materialerne, hvor der er brugt meget træ, som er mindre CO2-belastende end andre byggematerialer.

Der er også lavet flere rum, hvor børnene kan tumle og udfolde sig motorisk. Ligesom der kommer et såkaldt science-rum til brug ved forskellige former for læring.

Endelig er der plads til, at der kan laves en stor legeplads, hvor børnene kan udfolde sig.

- Det bliver noget andet end i København, hvor vi ofte må placere legepladser på taget, bemærkede en medarbejder fra arkitektfirmaet.

Glad entreprenør Det er det lokale firma Georg Berg A/S, der står for byggeriet, og direktør Christian Berg glædede sig ikke mindst over, at der er brugt så meget træ i konstruktionen.

Direktøren havde også en anden grund til at være glad. Han kunne nemlig fortælle de fremmødte, at han netop har tegnet kontrakt med Slagelse Kommune om nok et byggeri, nemlig det nye træningscenter ved Plejecenter Blomstergården.

- Og når mine medarbejdere er færdige her i institutionen, kan de tage direkte til Slots Bjergby, hvor vi skal bygge 18 rækkehuse for Slagelse Boligselskab. Så det går godt for os med at bygge lokalt, sagde Christian Berg efterfølgende til Sjællandske.